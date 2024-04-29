Edanur'un öldüğü yerde savcılık incelemesi... Acılı aile cenazeyi Adli Tıp'tan aldı, annenin feryadı yürekleri dağladı

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Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'na saat 11.00 sıralarında gelen cumhuriyet savcısı, iş güvenliği uzmanının da aralarında bulunduğu üç bilirkişi ile birlikte inceleme yaptı. İncelemede Edanur'un düştüğü çukurun 1 metre 35 santim derinlikte olduğu tespit edildi.

Ayrıca Edanur'un yakınları ile piknik yaptığı bölge ile çukurun uzaklığı da ölçüldü. Bilirkişi tarafından hazırlanacak raporun soruşturma dosyasına ekleneceği belirtildi. Park havadan da görüntülendi.

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AİLE CENAZEYİ ALDI

Küçükçekmece'deki kazı çalışmasında oluşan çukurdaki su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer’in cezanezi, ailesinden alınan DNA örneğinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı'nda Cuma günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetmişti. İncelemenin ardından Gezer’in cenazesi adli tıp kurumuna alınmıştı. Burada yapılan otopsinin ardından kızın annesi ve babaannesinden DNA örneği alınmıştı. Testin ardından minik kızın cenazesi, bugün ailesine teslim edildi.

Kızın cenazesinin geldiğini gören anne Nurcan Gezer, akrabalarının yardımıyla ayakta kalırken, ‘Kızım seni nasıl göremedim’ diyerek ağıt yaktı.

Öte yandan cezaevinde bulunan kızın babasının cenazeye katılması beklenirken, 5 yaşındaki kız, Esenyurt Kıraç Cem Evinde kılınacak namazın ardından defnedilecek.

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CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz'a konuşan acılı anne, sorumlulardan davacı olduğunu söyledi. Anne, konuşmasında şunları söyledi:



Kim ölümüne sebepse davacıyım. Öldüğü yere gittim, orası çevrili değildi. Çevrili olsa nasıl pikniğe girsinler. Benim ciğerim yanmasa başkasınınki yanabilir, başkasının çocuğu ölebilirdi. Adalet yerini bulsun. Edanur benim en kıymetlimdi.

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SU DOLU ALANDA ÇALIŞMA

Edanur’un ölümünün ardından Avcılar’da sosyal medyada Denizköşkler Mahallesi’nde göle dönen alan olduğu paylaşıldı. Avcılar Belediyesi ile bu alanın yetki ve sorumluluğunun bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin duruma müdahale etmesi istendi.

Yerel belediye burada sineklere karşı ilaçlama çalışması başlatırken bu sabahtan itibaren sevk edilen ekipler alanın neden göle döndüğünü araştırdı. Bölgeye demir bariyerler çekilirken, buradan geçişler de yasaklandı. Ekipler yukarıdan gelen yağmur sularının burada biriktiğini aynı zamanda buradaki ağaç köklerinin eskiyen kanalizasyon borularını patlattığı anlaşıldı. Su tahliyesine başlanırken, eskiyen atık su borularının da değişimine geçileceği ifade edildi.

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OLAY YERİNDE BARİYER VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLE ÖNLEM

Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı içerisinde İBB tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine geçtiğimiz cumartesi günü , 5 yaşındaki Edanur Gezer düşerek hayatını kaybetmişti. Edanur'un öldüğü Menekşe Sahil Parkı havadan görüntülendi. Çukurun olduğu yerin etrafına güvenlik şeritleri ve bariyerler çekilirken, başında güvenlik görevlilerinin beklediği görüldü.

İBB'DEN AÇIKLAMA

Küçükçekmece'de, 5 yaşındaki Edanur Gezer'in kazı çalışması sırasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili İBB'den açıklama yapılmıştı.

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Açıklamada, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı yönetimindeki park içeresinde yapılan rutin kontrollerde zeminde su sızıntısı olduğu tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında, "26 Nisan 2024 tarihinde saat 11.30 sularında iş makinalarıyla kazı çalışması başlatıldı. Çalışma devam ederken, aynı gün saat 16.05’de bir ailenin park içerisinde çalışma yapılan alana yakın bir noktada, mangal yakıp piknik yaptığı tespit edildi. Parktaki güvenlik görevlileri aileyi uyardı. Uyarıya aldırış etmeyen aile pikniğe devam etti. Güvenlik görevlileri yetersiz kalınca İBB Zabıta ekiplerine haber verildi. Zabıta ekipleri ihbar üzerine parka geldi. Parkta ateş yakmanın yasak olduğunu, aileye ileten zabıta, pikniğin sonlandırılmasını istedi. O sırada 5 yaşındaki kız çocuklarının kayıp olduğunu fark eden aile, zabıtadan yardım istedi. Aramalar ailenin piknik yaptığı alana 7-8 metre mesafedeki balçık alanda yoğunlaştırıldı. Gün içerisinde çalışma yapılan alanda oluşan 136 santimetre derinliğindeki su birikintisi kontrol edildi. 5 yaşındaki kayıp kız çocuğunun kazı içerisinde oluşan su birikintisinde olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polisin ve adli makamların soruşturması sürerken, çocuğun kesin ölüm sebebi, Adli Tıp Kurumu raporuyla ortaya çıkacak. İBB de olayla ilgili kendi bünyesinde idari soruşturma başlattı. Sorumlulukları olan personellerin ifadeleri alındı. Çalışma yapılan alanın etrafında güvenlik tedbiri alınıp alınmadığıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Varsa ihmali olan personelle ilgili alınacak idari kararların kamuoyuyla eksiksiz paylaşılacağını, evladımızın ölümünden derin bir üzüntü duyduğumuzu belirtir, başta ailesi olmak üzere tüm İstanbullulara başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.