Eda Ece’nin düğünü Atina’yı salladı

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Skai televizyonu çiftin düğün dansını, Yunan şarkıcı Nikos Vertis’in “Eğer Bir Yıldızsan” (An ise ena asteri) şarkısı ile yapmaları ve dans ederken de şarkıyı söylemlerini haberleştirdi. Düğün dansından görüntüler eşliğinde yayınlanan haberde, “Çok güzel olan gelin, şarkı sözlerinin tümünü biliyordu. Türk medyası da düğün dansının Yunan şarkısı eşliğinde yapılmasını yadırgamadı, olumlu karşıladı. Bizde olsa bir düğünde Türkçe şarkılar çalınması pek hoş karşılanmazdı” yorumları yapıldı. Skai televizyonunun haberi kısa sürede pek çok haber sitesinde yeraldı. Haber siteleri “Ünlü Türk oyuncu, düğün dansı için Yunan şarkısı seçti”, “Türkiye’de Yunan kokulu düğün” şeklinde başlıklar kullandı.