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Eda Ece’nin düğünü Atina’yı salladı

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#Eda Ece#Atina#Düğün
Eda Ece’nin düğünü Atina’yı salladı
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2023 07:00

Yunan haber sitelerinde son günlerde en çok tıklanan haberlerden biri, oyuncu Eda Ece’nin basketbolcu Buğrahan Tuncer ile düğünü oldu.

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Skai televizyonu çiftin düğün dansını, Yunan şarkıcı Nikos Vertis’in “Eğer Bir Yıldızsan” (An ise ena asteri) şarkısı ile yapmaları ve dans ederken de şarkıyı söylemlerini haberleştirdi. Düğün dansından görüntüler eşliğinde yayınlanan haberde, “Çok güzel olan gelin, şarkı sözlerinin tümünü biliyordu. Türk medyası da düğün dansının Yunan şarkısı eşliğinde yapılmasını yadırgamadı, olumlu karşıladı. Bizde olsa bir düğünde Türkçe şarkılar çalınması pek hoş karşılanmazdı” yorumları yapıldı. Skai televizyonunun haberi kısa sürede pek çok haber sitesinde yeraldı. Haber siteleri “Ünlü Türk oyuncu, düğün dansı için Yunan şarkısı seçti”, “Türkiye’de Yunan kokulu düğün” şeklinde başlıklar kullandı.

 

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#Eda Ece#Atina#Düğün

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