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Eczanede genç kadına dehşeti yaşatmıştı, tutuklandı! 'Pes' dedirten savunma: Bana yol verdi, hoşuma gitmedi

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#İstanbul#Gaziosmanpaşa#Eczane
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2022 09:20

İstanbul Gaziosmanpaşa'da eczaneden ilaç alan, hiç tanımadığı B.S. adlı kadına yumrukla saldıran şüpheli, polis tarafından yakalandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan saldırının şüphelisi Mustafa Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli, kendisine yol verdiği için sinirlenip, saldırdığını itiraf etti. Mustafa Ç., "Yolda önümde yürüyordu. Bana yol verdi. Bu davranışı hoşuma gitmedi" dedi.

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Olay, 21 Eylül günü Yeni Mahalle'de bulunan bir eczanede öğle saatlerinde meydana gelen olayda, ilaç almak için eczaneye gelen B.S. adlı kadın, arkasından içeri giren kimliği belirsiz kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Kadını hiç tanımağı iddia edilen şüpheli, koşarak eczaneden dışarı çıktı.

Saldırı anları eczanenin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansırken, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıya ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin Mustafa Ç. olduğu belirlendi. Kimlik ve adresinin belirlenmesinin ardından Mustafa Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Eczanede genç kadına dehşeti yaşatmıştı, tutuklandı Pes dedirten savunma: Bana yol verdi, hoşuma gitmedi

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YOL VERDİĞİ İÇİN SALDIRMIŞ

Emniyette ifadesi alınan Mustafa Ç.'nin, "Yolda önümde yürüyordu. Bana yol verdi. Bu davranışı hoşuma gitmedi. Arkasından eczaneye girip, onu ittim" dediği öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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