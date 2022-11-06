Ecevit anmasında çelenk krizi

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Aksakal, Ecevitçi Arayış Platformu’nun ortada yer alan çelengini kaldırarak DSP çelengini yerleştirmeye çalışması yüzünden platform üyeleri ile karşı karşıya geldi. Platform üyeleri Aksakal’a engel olmaya çalışırken kısa süreli itişmeler oldu. Araya girenler gerilimin büyümesini önledi. Anma törenine DSP Genel Başkanı Aksakal, CHP Genel Başkan yardımcıları Ali Öztunç ve Seyfi Torun’un yanı sıra CHP’li milletvekilleri ve çok sayıda DSP’li de katıldı. Tören, Ecevit için bir dakikalık saygı duruşu ve dua edilmesiyle başladı. Konuşmaların ardından Ecevit’in kabrine kırmızı karanfiller bırakıldı.