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Ecevit anmasında çelenk krizi

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#Bülent Ecevit#Karaoğlan#Ankara Devlet Mezarlığı
Ecevit anmasında çelenk krizi
Mert Gökhan Koç
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 07:00

Türk siyasetine damgasını vuran “Karaoğlan” lakaplı eski Başbakan Bülent Ecevit, vefatının 16’ncı yıldönümünde Ankara Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Ecevit’in anma törenine, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ile Ecevitçi Arayış Platformu üyelerinin çelenk kavgası tartışması damga vurdu.

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Aksakal, Ecevitçi Arayış Platformu’nun ortada yer alan çelengini kaldırarak DSP çelengini yerleştirmeye çalışması yüzünden platform üyeleri ile karşı karşıya geldi. Platform üyeleri Aksakal’a engel olmaya çalışırken kısa süreli itişmeler oldu. Araya girenler gerilimin büyümesini önledi. Anma törenine DSP Genel Başkanı Aksakal, CHP Genel Başkan yardımcıları Ali Öztunç ve Seyfi Torun’un yanı sıra CHP’li milletvekilleri ve çok sayıda DSP’li de katıldı. Tören, Ecevit için bir dakikalık saygı duruşu ve dua edilmesiyle başladı. Konuşmaların ardından Ecevit’in kabrine kırmızı karanfiller bırakıldı.

 

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#Bülent Ecevit#Karaoğlan#Ankara Devlet Mezarlığı

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