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Ece Ronay'ın güzellik merkezine saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Ece Ronay#Güzellik Merkezi#Polis
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2023 17:36

Kocaeli’de sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Ece Ronay'ın eski eşine ait araçların sergilendiği iddia edilen oto galeri de dün akşam silahlı saldırıya uğramıştı.

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Olay, sabaha karşı Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde yer alan Ece Ronay'a ait güzellik merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, güzellik merkezine kimliği belirsiz kişi veya kişiler silahlı saldırı gerçekleştirdi. Kurşunlar iş yerinin camlarına isabet etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iş yerinde incelmelerde bulundu.

Ece Ronayın güzellik merkezine saldırı

Öte yandan, Ece Ronay'ın eski eşine ait araçlarının sergilendiği iddia edilen oto galeri de dün akşam saatlerinde kurşunlanmıştı.

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#Ece Ronay#Güzellik Merkezi#Polis

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