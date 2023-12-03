Ece Ronay'ın güzellik merkezine saldırı

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Olay, sabaha karşı Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde yer alan Ece Ronay'a ait güzellik merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, güzellik merkezine kimliği belirsiz kişi veya kişiler silahlı saldırı gerçekleştirdi. Kurşunlar iş yerinin camlarına isabet etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iş yerinde incelmelerde bulundu.

Öte yandan, Ece Ronay'ın eski eşine ait araçlarının sergilendiği iddia edilen oto galeri de dün akşam saatlerinde kurşunlanmıştı.