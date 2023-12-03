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Sarıyer'de güzellik merkezine kurşun yağdırdılar

Güncelleme Tarihi:

#Güzellik Merkezi#Sarıyer#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2023 10:34

Sarıyer'de site içerisindeki güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Olay Tarabya Mahallesi, Tarabya Bayırı Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitenin giriş kapısı önünde otomobilden inen şüpheli, site içerisinde güzellik merkezi olarak hizmet veren iş yerine kurşun yağdırdı. İş yerine rastgele ateş açan saldırgan otomobile bindikten sonra olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, silahtan çıkan kurşunlar iş yerinin camlarına isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Boş kovanlar olay yeri inceleme ekipleri tarafından götürüldü. Polis, saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sarıyerde güzellik merkezine kurşun yağdırdılar

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#Güzellik Merkezi#Sarıyer#Silahlı Saldırı

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