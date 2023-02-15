Ebrar Sitesi'nin betonundan aldığı örnekleri eliyle parçaladı

Haberin Devamı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde şimdiye kadar 35 binin üzerinde kişi yaşamını yitirdi. CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, 2010'da yapılan ve çifte felaketin en acı simgelerinden biri haline gelen Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi'nin önünden önemli bilgiler aktardı.

"KAHRAMANMARAŞ'TA 1000 BİNA YIKILDI"

İş makineleri ve ekiplerin çalıştığını belirten Öztürk "Umut arayışlar devam ediyor. Kahramanmaraş'ta 1000 bina yıkıldı. Hem enkaz çalışması hem de arama kurtarma çalışması yapılıyor." dedi.

KAROT ÖRNEKLERİ ALINIYOR

Kahramanmaraş'taki enkazlarda yapılan delil toplama çalışmalarına değinen Öztürk, ekiplerin delil elde etmek için bugün çalışmalara başladığını ifade etti. Ekiplerin çalışmaları nasıl yürüttüğünü anlatan Öztrük, ekiplerin ellerindeki cihazla beton bloklara girip karot örnekleri aldığını söyledi.

Haberin Devamı

BETONU ELLERİYLE PARÇALADI

Binalarda kullanılan kalitesiz betonları çarpıcı bir örnekle gösteren Öztürk, çekiçle kırılması gereken betonları elleriyle parçaladı. Binalarda kullanılan ince demirler de dikkat çekti.