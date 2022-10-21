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'E-ticaret' sitesini hackleyip, 500 kişiyi 15 milyon lira dolandırdılar: 110 gözaltı

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#Adana#E-Ticaret#Dolandırıcılık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 12:32

Adana'da, e-ticaret sitesini hackleyip, kurdukları sahte ödeme sitesine yönlendirdikleri 500 kişiyi 15 milyon lira dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 110 kişi gözaltına alındı. Örgütün, dolandırdıkları parayı kripto para borsasında aklamaya çalıştıkları, yakalanmamak için sık sık il değiştirdikleri belirtildi. Şüphelilerin, emniyetteki sorguları sürüyor.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir e-ticaret sitesi üzerinden yaklaşık 500 kişiyi 15 milyon lira dolandırdıkları belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Polisin 8 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu, liderliğini O.B. ile H.A.'nın yaptığı örgüte üye 128 şüpheli tespit edildi.

Örgütle çalışan web tasarımcı O.Ç.'nin hacklediği e-ticaret sitesi üzerinden alışveriş yapmak isteyen mağdurları, kendi oluşturdukları sahte ödeme sitesine yönlendirdikleri saptandı.

E-ticaret sitesini hackleyip, 500 kişiyi 15 milyon lira dolandırdılar: 110 gözaltı

KRİPTO PARA BORSASINDA AKLAMIŞLAR

Şüphelilerin, dolandırdıkları paraları kripto para borsasında akladıkları belirlenirken, kripto cüzdanlarındaki 6 milyon TL'ye de el konuldu. Ayrıca örgütün yasa dışı bahis oynattığı ve kurdukları internet sitelerinde yaklaşık 60 milyon TL değerinde işlem yapıldığı saptandı.

E-ticaret sitesini hackleyip, 500 kişiyi 15 milyon lira dolandırdılar: 110 gözaltı

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Şüphelilerin yakalanmamak için sık sık il değiştirdikleri, gittikleri yerlerde de suç ofisleri kurdukları belirlendi.

15 İLDE OPERASYON

Savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından harekete geçen polis, Adana merkezli 15 ilde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, örgüt liderleri O.B., H.A. ve web tasarımcı O.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 110 şüpheli gözaltına alındı.

E-ticaret sitesini hackleyip, 500 kişiyi 15 milyon lira dolandırdılar: 110 gözaltı

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda banka hesap kartı, cep telefonu, hard disk, ziynet eşyası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonun sürdüğü, yakalama kararı alınan 18 kişinin arandığı bildirildi.

E-ticaret sitesini hackleyip, 500 kişiyi 15 milyon lira dolandırdılar: 110 gözaltı

E-ticaret sitesini hackleyip, 500 kişiyi 15 milyon lira dolandırdılar: 110 gözaltı

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#Adana#E-Ticaret#Dolandırıcılık

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