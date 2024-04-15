×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

E-tebligat’la 7 bin 470 ton kâğıt tasarrufu

Güncelleme Tarihi:

#Adalet Bakanlığı#PTT#Elektronik Tebligat
E-tebligat’la 7 bin 470 ton kâğıt tasarrufu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 07:00

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Bugüne kadar 213 milyon 429 bin 761 adet e-Tebligat gönderildi. Bu kapsamda 7 milyar 136 milyon 589 bin TL kamu kaynağı, 7 bin 470 ton ise kâğıt tasarrufu sağlandı. Çevreci uygulama sayesinde 126 bin 990 ağaç kesilmekten kurtarıldı” dedi.

Haberin Devamı

Adalet Bakanlığı tarafından teknolojinin etkin kullanılması hedefi ile 2015’te hizmete giren e-Tebligat uygulaması, 2019’dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri, noterler, avukatlar, arabulucu ve bilirkişiler için zorunlu hale getirildi. Zorunluluk dışında kalanlar ise elektronik tebligatı ihtiyari olarak kullanabiliyor. Yargılama sürecinin kısaltılması ve tebligat aşamasının hızlı bir şekilde yapılması amacıyla uygulamaya geçirilen e-Tebligat sayesinde zaman kaybı engelleniyor. Bu uygulama ile kimi zaman haftalar alan tebligat süreçleri anlık olarak tamamlanır hale geldi. Elektronik tebligat adresi almak için başvurular ise PTT’ye yapılıyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabına elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5’inci günün sonunda yapılmış sayılıyor. Uygulamanın yurtdışında yaşayan vatandaşları da kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adalet Bakanlığı#PTT#Elektronik Tebligat

BAKMADAN GEÇME!