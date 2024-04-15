E-tebligat’la 7 bin 470 ton kâğıt tasarrufu

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Adalet Bakanlığı tarafından teknolojinin etkin kullanılması hedefi ile 2015’te hizmete giren e-Tebligat uygulaması, 2019’dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri, noterler, avukatlar, arabulucu ve bilirkişiler için zorunlu hale getirildi. Zorunluluk dışında kalanlar ise elektronik tebligatı ihtiyari olarak kullanabiliyor. Yargılama sürecinin kısaltılması ve tebligat aşamasının hızlı bir şekilde yapılması amacıyla uygulamaya geçirilen e-Tebligat sayesinde zaman kaybı engelleniyor. Bu uygulama ile kimi zaman haftalar alan tebligat süreçleri anlık olarak tamamlanır hale geldi. Elektronik tebligat adresi almak için başvurular ise PTT’ye yapılıyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabına elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5’inci günün sonunda yapılmış sayılıyor. Uygulamanın yurtdışında yaşayan vatandaşları da kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor.