E-sigarada uranyum tehlikesi

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ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, düzenli olarak e-sigara içen ergenlik çağındaki gençler, toksik metallere maruz kalıyor. Araştırma sonucunda düzenli olarak elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında ara sıra içenlere oranla yüzde 30 daha fazla kurşun ve iki kat fazla uranyum tespit edildi.

İKİ KAT FAZLA URANYUM

Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi’nden araştırmacıların 13 ila 17 yaş arasındaki 200 ergenlik çağındaki gençten alınan idrar örnekleri üzerinde yaptığı çalışma, bir aylık süre içinde devamlı elektronik sigara kullanan gençlerde tespit edilen kurşun oranının ayda 1-5 gün kullananlara göre yüzde 30 daha fazla olduğunu ortaya koydu. Gençlerin idrarında bulunan uranyum oranı karşılaştırıldığında farkın iki katına kadar çıktığı görülürken, şeker aromalı elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında ise mentol ya da nane aromalı kullananlara göre daha yüksek uranyum saptandı.

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HALK SAĞLIĞI TEHDİDİ

Uzmanlar, çalışmada hiç elektronik sigara kullanmayan gençlerden oluşan bir kontrol grubu olmasa da ortaya çıkan bulguların olası sağlık riskleri konusunda yeteri kadar ikna edici olduğunu vurguluyor. Kurşun ve uranyumun vücut gelişimi üzerindeki olumsuz etkileri bilinirken, elektronik sigara kullanımının gelişme çağındaki gençler için uzun vadeli sonuçlarıyla ilgili henüz bir veri yok. Ergenlik çağındaki gençler arasında da oldukça yaygın olan elektronik sigara kullanımı, ABD’de ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak görülüyor.