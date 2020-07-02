E-Okul alan seçimi 2020 nasıl yapılır? E-Okul alan seçimi sayfası ve detaylar

1-) Anadolu Meslek Programı Tercih kodlarının listesini görmek için tıklayınız.

2-) Alana yerleştirme puanı, öğrencinin ortaokul sınıflarının yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %40’ı ile 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60’ı alınmak suretiyle elde edilecek toplama göre yapılacaktır.

3-) Denizcilik alanını tercih edebilmek için MBY sınavında başarılı olma şartı aranacaktır

4-) Denizcilik alanını tercih eden öğrencinin Gemiadamı Olur Sağlık Raporunun olmaması halinde ilgili alana yerleştirme yapılmayacaktır.

5-) Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunduğunu ve işyeri ile ilgili mesleğini, meslek kuruluşlarından belgelendiremeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır

6-) 10 uncu sınıf birinci dönem sonuna kadar öğrenciler, nakil yoluyla alan değiştirerek kontenjan açığı olan diğer okullardaki istedikleri alanlara geçiş yapabileceklerdir

7-) Öğrenim gördüğü okul ve diğer okullardaki alanlardan en fazla 15 tercih yapılabilecektir