E-Devlet’ten üniversite kaydına dev ilgi

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Ali Taha Koç, sosyal medya hesabından yaptığından paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Hayırlı uğurlu olsun, üniversiteli olmanın ilk dakikalarında olduğu gibi tüm eğitim hayatın boyunca @ekapi yanında olacak unutma.
Üniversite kayıt işlemleri başlar başlamaz ilk 1 saatte, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan http://ddo.link/uni-kayit hizmetimiz tam 482.754 kez kullanıldı.
Üniversite hayatına adım atan tüm gençlerimize başarılar dilerim.
Hayırlı uğurlu olsun, üniversiteli olmanın ilk dakikalarında olduğu gibi tüm eğitim hayatın boyunca @ekapi yanında olacak unutma.☺️— Ali Taha Koç (@AliTahaKoc) August 27, 2023
Üniversite kayıt işlemleri başlar başlamaz ilk 1 saatte, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan https://t.co/f6wyivxGgC hizmetimiz tam 482.754 kez… https://t.co/xLm8WHvIw1