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e-Devlet’te dijital kimlik dönemi

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#Fuat Oktay#E-Devlet#Dijital Kimlik
e-Devlet’te dijital kimlik dönemi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 07:00

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, “e-Devlet’te yeni bir devrim olacak blokzincir tabanlı bir giriş sistemini, ‘dijital kimliği’ getiriyoruz” dedi.

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Beştepe’de düzenlenen “Dijital Türkiye 2023 1. Toplantısı’nda konuşan Oktay, özetle şunları söyledi:

“62 milyona yakın vatandaşımız tarafından aktif olarak kullanılan e-Devlet Kapısı, hem Türkiye’nin dijital yüzü hem de yüz akıdır. Milletimiz ister ‘türkiye.gov.tr’ üzerinden isterlerse mobil uygulama üzerinden, 7 bine yakın hizmete 7 gün 24 saat dünyanın her yerinden erişebilmektedir.

ASKERLİK İŞLEMLERİ

Üzerinde çalışılan ‘Askerliğim’ bütünleşik hizmeti de 2023 yılının ilk çeyreğinde e-Devlet Kapısı üzerinden kullanıma sunulmuş olacak. Böylece askerlik çağı öncesi, yoklama dönemi, celp ve sevk dönemi, muvazzaflık dönemi ve yedeklik dönemini içeren, tüm askerlik sürecini kapsayan iş ve işlemler e-Devlet’te tamamlanabilecek. e-Devlet’te yeni bir devrim olacak blokzincir tabanlı bir giriş sistemini, dijital kimliği getiriyoruz. e-cüzdan uygulaması kapsamında çalışacak giriş sistemi ile vatandaşlarımız blokzincir ağında oluşturulmuş dijital kimliklerle e-Devlet’e girebilecek. Online e-Devlet’ten offline e-Devlet’e geçişin, yani kullanıcılar açısından dijital bilgilerinin cep telefonlarında güvenli bir şekilde tutulabildiği bir sisteme doğru evrilerek yeni kolaylıkların kapısını aralayacak.”

 

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#Fuat Oktay#E-Devlet#Dijital Kimlik

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