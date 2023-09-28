E-devlet dijitalde en iyiler arasında... Ali Taha Koç, çalışmaları CNN TÜRK'e anlattı

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İzmir'deki TEKNOFEST heyecanı devam ediyor. Festivalde en çok ilgi duyulan alanlardan biri de dijital dönüşüm ofisinin standı oldu. Ziyaretçiler burada sanal karakter olan Teknolojik Tayfa ile fotoğraf çektirebiliyor.

Dijital Dönüşüm Ofisi, e-Devlet üzerinden de birçok çalışma gerçekleştiriyor. Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet uygulamasının başarısını CNN TÜRK Muhabiri Serdar Er'e anlattı.

Ali Taha Koç'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

Dünyada son durumumuz çok iyi, her sene daha iyiye gidiyoruz. En son olarak Avrupa Komisyonu, kendisinin hazırlamış olduğu raporda, kendi kriterlerine göre bizi Avrupa'da 35 ülke arasında 10. sıraya yerleştirdi. Biz bu endeksi sürekli takip ediyoruz. 2021 yılında 20. sıradayken 2022'de 16. sıraya çıktık, 4 sıra ilerledik. 2023'te de 6 sıra daha yükselerek 10. sıraya geldik. 35 Avrupa ülkesinde dijital devleti en iyi olan 10. ülkeyiz.

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BİZİM BÜYÜKLÜĞÜMÜZDEKİ ÜLKELERİN ÇOK ÇOK ÜSTÜNDEYİZ

Burada karşılaştırma yaparken bazı şeylere dikkat etmek lazım. Nüfusumuza, ekonomik büyüklüğümüze mesela. Birinci olan olan ülke Malta, ikinci olan ülke Estonya, üçüncü olan ülke Lüksemburg. Bizim karşılaştırılmamız gereken ülkeler Fransa, Almanya. Çünkü nüfusumuz onlara yakın. Fransa 18, Almanya 21. sırada. Yani bizim büyüklüğümüzdeki ülkelerin çok çok üstündeyiz.

İlk 9 ülkenin toplam nüfusu bizim e devlet kullanıcımızın yarısı bile etmiyor. Belki dünyanın en büyük e devlet kapısı bizimki.

Burada yapay zekayı ve dijital çalışmaları anlatıyoruz. Dijital dönüşümde en önemli şeylerden biri siber güvenlik. Bunu da anlatıyoruz burada.