DW Türkçe’nin haberine sert tepki: Ahlaksızlığı normalleştiren yaklaşım kabul edilemez

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Haberin 22 Haziran’da sosyal medyadan yayınlanan bölümünde “Yasemin bir seks işçisi ve işini seviyor. ‘Üniversite bitirdim, sanatçı oldum ama onlarda seks işçiliğinde olduğum kadar iyi değilim’ diyor. Seks işçiliği yapmasının bir diğer sebebi ise hızlı para” ifadeleri tartışma yarattı. Bakan Yanık da habere Twitter’dan tepki gösterdi: “Deutsche Welle Türkçe bu haberle tüm basın meslek ilkeleri ve toplumsal değerlere hakaret etmektedir. Öte yandan TCK 227/2. maddede düzenlenen fuhşa teşvik suçunu da işlemektedir. Kadınları aşağılayan, ahlaksızlığı normalleştiren bu yaklaşım kabul edilemez. Yayıncılık adına bir utanç vesikası olan bu içeriğin engellenmesi için yetkili kurumlara gerekli başvuruları yaptık.”