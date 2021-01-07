MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDüzce’den geldiler Alaplı’da sahte parayla yakalandılar
GeriGündem Düzce’den geldiler Alaplı’da sahte parayla yakalandılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ZONGULDAK (İHA)
Haber Giriş: 07.01.2021 - 17:50 | Son Güncelleme:

Düzce’den geldiler Alaplı’da sahte parayla yakalandılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Düzce’den geldiler Alaplı’da sahte parayla yakalandılar
Abone Olgoogle-news

Zonguldak Alaplı ilçesinde Çarşamba günü kurulan halk pazarında, 5 iş yerinden sahte para kullandığı iddia edilen biri kadın üç kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba günü kurulan halk pazarında biri kadın üç kişi esnafa sahte 100 TL banknotlarla bir manavdan alışveriş yaptılar. Kullanılan banknotlardan paranın sahte olduğunu anlayan manavcı hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çok sayıda güvenlik kamerasını incelemesinin ardından şüpheliler tespit edildi. Şüpheliler, ilçe çıkış noktasında otomobil içerisinde bulunan K.K. (32), A.B. (33), E.T. (34) isimli şüphelileri 'parada sahtecilik' suçu kapsamında gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle