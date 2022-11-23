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Düzce'deki 5,9 büyüklüğündeki depremin ses kaydı

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#Deprem#Ses#Düzce
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 12:23

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı 10 ilde hissedildi. En büyüğü 4,3 olmak üzere 100'ün üzerinde artçı deprem meydana geldi. 5.9'luk depremin yer altındaki sesi ise, Sinop İl Özel İdaresi Müdürlüğü'nde görevli sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 04.08'de yaşanan sarsıntı, 6,81 kilometre derinde kaydedildi.

GENİŞ BİR ALANDA HİSSEDİLDİ

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Bölgede, depremin ardından en büyüğü 4,2 olmak üzere onlarca artçı sarsıntı yaşandı. Artçı sarsıntılar sürüyor.

DEPREMİN YER ALTINDAKİ SESİNİ KAYDETTİ

Düzce’de meydana gelen 5.9'luk depremin yer altındaki sesi, Sinop İl Özel İdaresi Müdürlüğü'nde görevli sismolog Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi. Enerjinin kısa sürede boşaldığını söyleyen Livaoğlu, “Düzce’de dün gece meydana gelen depremin spektral analizini gerçekleştirdik.

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Burada yaklaşık 113 kilometre uzaklıkta bulunan İznik istasyonunu kullandık. Burada ilgi çekici olan, depremin kısa sürede enerji boşalttığı. Bu da pik ivmeleri üretmediği için hasarın daha az olmasını sağlıyor” dedi.

Düzcedeki 5,9 büyüklüğündeki depremin ses kaydı

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#Deprem#Ses#Düzce

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