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Düzce'de korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk, yatağında ölü bulundu

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#Düzce #Çocuk Ölümü#Şüpheli Ölüm
Düzcede korkunç olay 13 yaşındaki çocuk, yatağında ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 15:19

Düzce’de, Hanife Betül Keçe (13), ailesi ile yaşadığı evde sabah yatağında ölü bulundu. 13 yaşındaki çocuğun ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak. 

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Olay, sabah saatlerinde Darıcı Mahallesi Bayrak Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Ailesi, dün gece saatlerinde uyuyan Hanife Betül Keçe’yi, sabah okula göndermek için yatağından kaldırmaya çalıştı. Ancak çocuk uyanmadı.

Aile, sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Eve polis de çağrılırken, çocuğun cansız bedeni Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hanife Betül Keçe'nin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak. 

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#Düzce #Çocuk Ölümü#Şüpheli Ölüm

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