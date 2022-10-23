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Düzce'de kahvede çifte cinayet; babasını vuranı öldürdü

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#Düzce#Polis#Şiddet
Düzcede kahvede çifte cinayet; babasını vuranı öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 09:33

DÜZCE’nin Gümüşova ilçesinde kahvede oyun sırasında çıkan kavgada Nevzat Karadeniz tabancasını ateşleyerek İrfan Bıçakçı’yı vurdu. Olayı duyarak kahveye gelen Gümüşova Yeni Mahalle Muhtarı Ziya Bıçakçı da Nevzat Karadeniz’i vurdu. Bıçakçı ve Karadeniz yaşamlarını yitirirken Ziya Bıçakçı gözaltına alındı.

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Olay, gece saatlerinde Gümüşova Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Kahvede oyun oynayan İrfan Bıçakçı ile Nevzat Karadeniz arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi dışarı çıktı. Nevzat Karadeniz tabancasını çıkarıp ateşleyerek İrfan Bıçakçı’yı vurdu. Babasının vurulduğunu öğrenerek kahvenin önüne gelen Gümüşova Yeni Mahalle Muhtarı Ziya Bıçakçı, Nevzat Karadeniz’e tabanca ile ateş etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Gümüşova Entegre Hastanesi’ne kaldırılan İrfan Bıçakçı ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Nevzat Karadeniz yaşamlarını yitirdi.

Olay yerinde yapılan incelemede 25 adet boş mermi kovanı bulunurken, muhtar Ziya Bıçakçı gözaltına alındı. Yaşamını yitiren Bıçakçı ve Karadeniz’in cenazeleri otopsi için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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#Düzce#Polis#Şiddet

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