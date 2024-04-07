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Düzce'de ilginç görüntü! Maske takıp ‘Bana iş çıkarmayın’ pankartı ile sürücüleri uyardı

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#Düzce#Maske#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 17:02

Düzce’de Resul Gür, bayram tatili nedeniyle yola çıkacak sürücülerin kurallara uyması konusunda farkındalık yaratmak için yüzüne V For Vendetta karakterinin maskesini takıp eline de tırpan alarak Anadolu Otoyolu üzerindeki tesislerde dolaştı. Gür, “Ben motokuryelik yapıyorum. Ben ve arkadaşlarım sık sık kaza tehlikesi atlatıyoruz. . Şeker bayramı şeker gibi geçsin diye böyle bir farkındalık çalışması yapmak istedim” dedi.

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Kentte motokuryelik yapan Resul Gür, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden sürücülerin kurallara uyması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla ilginç bir eyleme imza attı. Yüzüne V For Vendetta maskesi takıp, eline de tırpan alan Gür, Anadolu Otoyolu üzerindeki tesislerde dolaştı. Gür, üzerinde ‘Emniyet kemeri tak. Hızlı gitme, bana iş çıkarma’ yazılı pankartı vatandaşlara okuttu. Gür, ayrıca trafik uygulaması yapan polislerin de yanına giderek, vatandaşlara uyarıda bulundu. Vatandaşlar Gür’ün bol bol fotoğraf ve videolarını çekerek ilgi gösterdi.

Düzcede ilginç görüntü Maske takıp ‘Bana iş çıkarmayın’ pankartı ile sürücüleri uyardı

Amacının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Resul Gür, “Ben motokuryelik yapıyorum. Ben ve arkadaşlarım sık sık kaza tehlikesi atlatıyoruz. Çok sayıda arkadaşımız da hayatını kaybetti. Buradan hayatını kaybeden arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ramazan Bayramı’nın diğer adı da şeker bayramı. Şeker bayramı şeker gibi geçsin diye böyle bir farkındalık çalışması yapmak istedim” dedi.

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Düzcede ilginç görüntü Maske takıp ‘Bana iş çıkarmayın’ pankartı ile sürücüleri uyardı

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#Düzce#Maske#Trafik

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