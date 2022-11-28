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Düzce'de depremzedelere verilen malzemeleri taksiyle götürdüler

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#Düzce#Gölyaka#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 16:54

Düzce'de 23 Kasım'da yaşanan depremin ardından AFAD tarafından kurulan çadırlarda kalanlara dağıtılan sünger yatak, katalitik soba, tüplü piknik sobası ve battaniye gibi malzemeleri alan bazı kişiler, malzemeleri bir taksiye doldurarak alandan ayrıldı. Cep telefonu ile görüntü çeken kişi, taksinin 3-4 kez aynı yere gelerek malzeme yüklendiğini iddia etti. Emniyet ekipleri, malzemeleri yükleyenler ve taksiciyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Düzce’de 23 Kasım 2022 tarihinde merkez üstü Gölyaka olan 5.9 büyüklüğüne meydana gelen depremin ardından yıkım yaşanmazken birçok evde ağır hasar ile duvar çatlakları meydana geldi.

Ağır hasar ve duvar çatlakları nedeniyle evlerine girmeye korkanların bazıları şehir merkezinde bulunan millet bahçesi içerisine kurulan çadır kentte kalmaya başladı.

Düzcede depremzedelere verilen malzemeleri taksiyle götürdüler
AFAD ise çadırda kalanların barınma ve ısınma ihtiyacını karşılamak için sünger yatak, katalitik soba, tüplü piknik sobası ve battaniye dağıtımı yaptı. Ancak çadır kentte kalmamasına rağmen bazı kişiler AFAD’dan aldıkları bu malzemeleri çadır kent dışına çıkarılması yasak olduğu halde çağırdıkları taksilere yükleyerek olay yerinden uzaklaştılar. O anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Düzcede depremzedelere verilen malzemeleri taksiyle götürdüler

TAKSİ 3-4 KEZ AYNI YERE GELDİ, MALZEME GÖTÜRDÜ İDDİASI

Cep telefonu ile görüntü çeken kişi, taksinin 3-4 kez aynı yere gelerek malzeme yüklendiğini iddia ederken, alınan malzemelerin yüklenme anını ise anbean kaydetti. Malzemelerin izinsiz alındıktan sonra satılacağı iddia edildi.

Düzcede depremzedelere verilen malzemeleri taksiyle götürdüler

POLİS ONLARI ARIYOR

Görüntüleri izleyen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksi sahibi ile malzemeleri yükleyenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

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#Düzce#Gölyaka#Deprem

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