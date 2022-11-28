Düzce'de depremzedelere verilen malzemeleri taksiyle götürdüler

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Düzce’de 23 Kasım 2022 tarihinde merkez üstü Gölyaka olan 5.9 büyüklüğüne meydana gelen depremin ardından yıkım yaşanmazken birçok evde ağır hasar ile duvar çatlakları meydana geldi.

Ağır hasar ve duvar çatlakları nedeniyle evlerine girmeye korkanların bazıları şehir merkezinde bulunan millet bahçesi içerisine kurulan çadır kentte kalmaya başladı.

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AFAD ise çadırda kalanların barınma ve ısınma ihtiyacını karşılamak için sünger yatak, katalitik soba, tüplü piknik sobası ve battaniye dağıtımı yaptı. Ancak çadır kentte kalmamasına rağmen bazı kişiler AFAD’dan aldıkları bu malzemeleri çadır kent dışına çıkarılması yasak olduğu halde çağırdıkları taksilere yükleyerek olay yerinden uzaklaştılar. O anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

TAKSİ 3-4 KEZ AYNI YERE GELDİ, MALZEME GÖTÜRDÜ İDDİASI

Cep telefonu ile görüntü çeken kişi, taksinin 3-4 kez aynı yere gelerek malzeme yüklendiğini iddia ederken, alınan malzemelerin yüklenme anını ise anbean kaydetti. Malzemelerin izinsiz alındıktan sonra satılacağı iddia edildi.

POLİS ONLARI ARIYOR

Görüntüleri izleyen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksi sahibi ile malzemeleri yükleyenlerin yakalanması için çalışma başlattı.