Düzce'de dehşet! Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evini bastı: 4 yaralı

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Karaca Mahallesi Karaca Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Düzce Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan Serhat E., kardeşi Mithat E. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Esra E.'nin çocuklarıyla birlikte kaldığı kayınpederinin evine gitti.

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE SOPA VE YUMRUKLARLA SALDIRDI

Serhat E., burada Esra E. ile görüşmek istedi. Ancak Esra E. görüşme talebini reddetti. Taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada, Serhat E. ve Mithat E., çocukların gözü önünde Esra E. ile annesi, babası ve ablasını sopa ve yumruklarla darbetti.

Yaralanan 4 kişi olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Serhat E. ve Mithat E. gözaltına alındı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, adliye çalışanı olan Serhat E. hakkında adli ve idari soruşturma başlattığı öğrenildi. Kavga anları ise apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.