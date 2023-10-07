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Düzce'de dehşet! Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evini bastı: 4 yaralı

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#Düzce#Kadına Şiddet#Darp
Düzcede dehşet Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evini bastı: 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2023 13:57

Düzce Adliyesi’nde mübaşir olarak görev yapan Serhat E., yanında kardeşi Mithat E. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Esra E.'nin çocukları ile kaldığı babaevini bastı. Olayda, Esra E. ile annesi, babası ve ablası sopa ve yumruklarla darbedildi. Korkunç olayda 4 kişi yaralandı.

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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Karaca Mahallesi Karaca Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Düzce Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan Serhat E., kardeşi Mithat E. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Esra E.'nin çocuklarıyla birlikte kaldığı kayınpederinin evine gitti.

ÇOCUKLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE SOPA VE YUMRUKLARLA SALDIRDI

Serhat E., burada Esra E. ile görüşmek istedi. Ancak Esra E. görüşme talebini reddetti. Taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada, Serhat E. ve Mithat E., çocukların gözü önünde Esra E. ile annesi, babası ve ablasını sopa ve yumruklarla darbetti.

Yaralanan 4 kişi olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Serhat E. ve Mithat E. gözaltına alındı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, adliye çalışanı olan Serhat E. hakkında adli ve idari soruşturma başlattığı öğrenildi. Kavga anları ise apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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#Düzce#Kadına Şiddet#Darp

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