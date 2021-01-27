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Gündem
Mert Gökhan KOÇ / ANKARA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Duygusal tablo hediyesi

Mert Gökhan KOÇ
Mert Gökhan KOÇ
mkoc@hurriyet.com.tr
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Mert Gökhan KOÇ
Mert Gökhan KOÇ
mkoc@hurriyet.com.tr
Duygusal tablo hediyesi
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen Sosyal Atama Töreni’ne katılırken programın başlangıcında devlet korumasında yetişen çocuklar müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Törenin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Erdoğan’a, İstanbul Çocuk Evleri Sitesi’nden Nuray Ariz ve Furkancan Gürel’in resmettiği, bir çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı öperken tasvir edilen tabloyu hediye etti. Daha sonra Erdoğan ve çocuklar, engelli, şehit ve gazi yakınları ile devlet koruması altında yetişen çocukların ataması için butona birlikte bastı.

Duygusal tablo hediyesi

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Mert Gökhan KOÇ
Mert Gökhan KOÇ
mkoc@hurriyet.com.tr
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