Duygusal tablo hediyesi

Törenin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Erdoğan’a, İstanbul Çocuk Evleri Sitesi’nden Nuray Ariz ve Furkancan Gürel’in resmettiği, bir çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı öperken tasvir edilen tabloyu hediye etti. Daha sonra Erdoğan ve çocuklar, engelli, şehit ve gazi yakınları ile devlet koruması altında yetişen çocukların ataması için butona birlikte bastı.