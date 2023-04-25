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Duvarı delip, 23 kilo altın çaldılar

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#Erzurum#Yakutiye#Kuyumcu Soygunu
Duvarı delip, 23 kilo altın çaldılar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 09:53

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Gürbüz Payveren’e (64) ait kuyumcu dükkanının duvarını matkap ve kesici aletle delip, içeri giren şüpheli ya da şüpheliler, 23 kilo altın çaldı. Payveren, "Benden önce komşumu silahla vurdular. Daha önce yine başka bir komşumu soydular. Çarşımızda mobese kamerası yok. Mobese koyulmuş olsaydı; hiç olmazsa bize bunu yapan insanlar yakalanırdı" dedi.

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Tarihi Taşmağazalar semtinde kuyumculuk yapan Gürbüz Payveren, dün sabah dükkanına gidip, elektrikli kepengi açmayınca usta çağırdı. Usta kepengi açtı, ancak elektrik olmadığını fark etti. Dükkana giren Payveren, elektriğin içeriden kesilip, iş yerinin soyulduğunu anlayınca polise haber verdi. İncelemede; dükkan duvarının delindiği, 23 kilo altının çalındığı ve güvenlik kamerasına ait kayıt cihazının da götürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Duvarı delip, 23 kilo altın çaldılar

'MATKAP VE KESİCİ ALET KULLANMIŞLAR'

30 yıldır Taşmağazalar'da esnaflık yaptığını belirten Gürbüz Payveren, "Dükkanın kepengini açmaya çalıştım, açılmadı. Kepenk ustasını çağırdım. Elektriğin olmadığını söyledi. Bayram tatilini fırsat bilmişler. Elektriklerimizi kesmişler, kesince de kameralarımız, alarm sistemimiz devre dışı kalmış. Buraya yan taraftaki komşunun dükkanının arkasından duvarı delerek gelmiş, girmişler. Matkap ve kesici alet kullanmışlar. Kamera kayıt cihazını almış, diğer kameraları kırmış, her şeyimi almış gitmişler. Yaklaşık 23 kilo civarında altınımızı çaldılar. Öncelikle çarşımızın trafiğe açılmasını istiyoruz. Çarşımıza bizim yaptırdığımız karakol var. Karakol yaptırdık, emniyete hediye ettik. Emniyet de tuttu, karakolu kapattı. Biz de bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Benden önce komşumu silahla vurdular. Daha önce yine başka bir komşumu soydular. Çarşımızda MOBESE kamerası yok. MOBESE koyulmuş olsaydı; hiç olmazsa bize bunu yapan insanlar yakalanırdı" dedi.

Duvarı delip, 23 kilo altın çaldılar

 

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#Erzurum#Yakutiye#Kuyumcu Soygunu

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