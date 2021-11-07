'Düşmana en güzel cevap'

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dicle Nehri üzerindeki en büyük baraj ve HES olma özelliği taşıyan Ilısu Barajı’nın açılışında yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

NİCE ENGELLERE RAĞMEN

“Ilısu Barajı’nı Cumhuriyetimizin 100. yılı için milletimize söz verdiğimiz yatırımlardan biri olarak, finansmanından terör örgütlerinin saldırılarına kadar önümüze çıkarılan nice engellere rağmen tamamladık. Bu eser yeminli Türkiye düşmanlarına da kendi ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf içimizdeki mankurtlara da verilmiş en güzel cevaptır.

Dünyanın ve ülkemizin giderek artan kuraklık tehdidi ile karşı karşıya bulunduğu şu günde böyle bir eseri hizmete açmamızın önemli ve anlamlı olduğuna inanıyorum. Ülkemizin su kaynaklarının tek bir damlasının israfına tahammülüz yoktur. Su, bu yüzyılın en stratejik ve en değerli kaynağıdır.

19 YILDA 61 BARAJ

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Kişi başına düşen yıllık bin 340 metreküp kullanılabilir su miktarı ile su stresi çeken ülkeler grubundayız. Son 19 yılda inşa edilen ve Cumhuriyet tarihinde yapılanların iki katından fazla olan 61 barajımızla 46 milyar metreküp suyumuzu depoladık. Şehirlerimizin içme suyu ihtiyacını karşılamak için 271 içme suyu tesisi hizmete açtık. Bu hizmetleri getirmeseydik, 2020 ve 2021’de 44 ilimiz kısmen ya da tamamen susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalabilecekti.

Hasankeyf’teki tarihi eserleri başarıyla taşıyarak yeni yerlerine yerleştirdik. Bay Kemal, bunlar öyle lafla olmuyor. Lafla peynir gemisi de yürümüyor.”

TÜRKİYE’NİN DÖRDÜNCÜ BÜYÜĞÜ

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES’i, kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye’nin 4’üncü büyük hidroelektrik santrali konumunda. Temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve 2 bin 327 metre gövde uzunluğuna sahip baraj, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde, dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından dünyada birinci sırada. Ilısu, 10.6 milyar metreküplük depolama kapasitesiyle Atatürk ve Keban barajlarından sonra 3’üncü büyük depolama hacmine sahip. Enerji üretimiyle yılda 3 milyar lira katkı sağlayacak olan Ilısu Barajı şu ana kadar 3.7 milyar kilovatsaatlik elektrik enerjisi üreterek 2.6 milyar lira katkı sağladı. Ilısu Projesi, baraj inşaatı, yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve diğer çalışmalarla birlikte 20 milyar liraya mal oldu. Tam kapasite çalıştığında yıllık 4.12 milyar kilovatsaat enerji üretecek.