‘Durukan Örgüsü’ literatüre girdi... Büyük gurur

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Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Durukan, kalp ameliyatlarında en sık kullanılan yöntemin döş kemiği açılması olduğunu belirterek, “Normal kapama tekniğinde kullanılan tellerin kemiği kesme ihtimali oluyor ve yüksek riskli hastalarda bu önemli bir sorun. Sorunun giderilmesi için iki bin dolar maliyetli özellikli malzemelerle, ek 40 dakika süreye ihtiyaç duyuluyordu. Bunu önlemek için daha kısa sürede, özellikli malzemelere ihtiyaç duymadan kapama yapılabilmesini sağlayan yeni bir teknik geliştirdim. Bu tekniğin adı da ‘Durukan Örgüsü’ olarak literatüre geçti” dedi. Prof. Dr. Durukan Hürriyet’e şunları söyledi:

RİSKLİ HASTALARDA BÜYÜK RİSKİ VAR

“Normalde kullanılan yöntemde tellerle göğüs kemiği dikilir gibi kapatılır. Ancak, özellikle yaşlı hastalar, şeker hastaları, çift taraflı meme damarı kullanılan hastalar (baypas ameliyatlarında) ve kemik erimesi olan hastalarda rutin yöntemde tekrar açılma, tel kesmesi ve buna bağlı ‘mediastenit’ denen kalp boşluğu enfeksiyonları oluşabilir. Bu enfeksiyonda tedavi çok uzun ve ölüm oranları yüksek. Bu tür riskli hastalarda genelde plak, vida, titanyum klip gibi üst düzey ve pahalı malzemeler kullanılır.

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DAHA EKONOMİK VE DAHA GÜVENLİ

Benim kullandığım ve literatüre ‘Durukan Örgüsü’ olarak geçen yöntemde, standart malzeme kullanılarak, ek süreye gerek duyulmadan güvenli kapama sağlanıyor. Yapılan çalışma ‘Science Citation Index’ isimli en prestijli indekste yer alan bir Avrupa dergisinde yayımlandı, aynı zamanda Amerikan Milli Sağlık Kütüphanesi’nde de (Pubmed) arşive kabul edildi. Yöntemi gelecek yıl Avrupa Kongresi’nde sunacağım.”

DURUKAN ÖRGÜSÜ NEDİR

Basitçe, normal teknikte teller 8 şeklinde ya da tek tek geçildikten sonra ilk ve son çıkış yerindeki kısımlar orta hatta düğümlenirken, Durukan örgüsünde teller 8 şeklinde geçilip, ilk telin ilk kısmı ile 2. telin ilk kısmı, ilk telin son çıkış kısmı ile 2. telin son çıkış kısmı kemiğin dış yan tarafında düğümlenmektedir.