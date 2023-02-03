Dünya'ya yakın geçen kuyruklu yıldız Antalya'dan görüntülendi

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA), Mart 2022'de Jüpiter'in yörüngesinde keşfedip, resmi adı C/2022 E3 (ZTF) olan parlak yeşil renkteki kuyruklu yıldızın, 50 bin yıl aranın ardından Dünya'ya çok yakın mesafeden geçişi Antalya'dan da görüntülendi. Beydağları'ndaki 2 bin 500 rakımlı Bakırlıtepe'de kurulu, dünyanın en iyi gözlem istasyonlarından biri olarak gösterilen TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'ndeki 'Aygöz' isimli teleskop, C/2022 E3 isimli kuyruklu yıldızı görüntüledi.

'GÖRÜNTÜ İTİBARIYLA BİR TAKMA İSİM'

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdür Vekili Dr. Tuncay Özışık, kuyruklu yıldızların Güneş Sistemi'nin oluşumunda meydana gelmiş gök cisimleri olarak kabul edildiğini belirterek, "Dolayısıyla gözlenmesi, tayfsal olarak bizim renklerine ayırma dediğimiz tekniklerle incelenmesi; bize Güneş Sistemi'nin oluşumu, yaşı ve kimyasal kompozisyonu hakkında bilgi veriyor. Dolayısıyla zaman zaman güneş sistemine girip, dünyaya yaklaşan kuyruklu yıldızlar olabiliyor. Kuyruklu yıldız, görüntü itibarıyla bir takma isim. Normalde üzerleri buzla kaplı, kaya parçaları. Bunlar güneşe yaklaştıkları zaman; yörüngelerinde, güneş rüzgarının etkisi ile üzerindeki buz ve materyallerin buharlaşmasıyla arkalarında bir kuyruk oluşturuyor. Buna görsel olarak kuyruklu yıldız diyoruz" dedi.

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BAKIRLITEPE'DEN GÖRÜNTÜLENDİ

Bugünlerde dünyaya çok yakın geçiş yapan C/2022 E3 kuyruklu yıldızın geçen yıl mart ayında keşfedildiğini hatırlatan Dr. Özışık, "ABD'de çok büyük bir tarama teleskopu var; sadece tarama gözlemleri yapıyor. Fakat dünyaya yakın olarak geçeceği tarihte 1-2 Şubat olarak hesaplanmıştı. Tam bu tarihlerde gözlem yapamadık. Çünkü Bakırlıtepe yerleşkesinde bir süredir olumsuz hava koşulları devam ediyor. Kar yağışı ve yüksek fırtına, sıcaklıkta bir anda eksi 10-15'lere düştüğünden kubbeler ve mekanizmalar donmuş durumda. Bunu 25 Ocak'ı 26'ya bağlayan gece gözlemledik. Ufuk teleskopumuz 'Aygöz' ile aldığımız görüntülerle de kuyruk yapısı belirgin bir şekilde ortaya çıktı" diye konuştu.

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BİR HAFTA DAHA GÖRÜLEBİLECEK

Parlak yeşil bir renge sahip bu kuyruklu yıldızın yörüngesi üzerinde büyük bir hızla ilerlediğini anlatan Dr. Özışık, şu bilgileri verdi: "Bu hafta, Dünya'ya çok yakın ve bu uzaklık değişecek. Git gide kendi yörüngesi üzerinde Dünya'dan uzaklaşacak ve milyonlarca kilometre uzağa gidecek. Yaklaşık bir hafta daha amatör gözlemciler, bu kuyruklu yıldızı parlak şekilde gözlemleyebilir.

Fakat normal şehir ışıklarında, kuyruklu yıldıza benzer cisimlerin gözlemlenmesi zor olduğu için, şehir dışında, mümkünse yüksek tepe, dağda ışıksız bir ortamda gözlem yapmak gerekiyor. Şehir dışında daha karanlık yerlere giderlerse, normal bir dürbünle bile bir hafta daha bu kuyruklu yıldızı, kuzey bölgesinde gözleyebilirler."