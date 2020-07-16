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Haber Giriş: 16.07.2020 - 09:23,Son Güncelleme:

Dünyanın en ilginç hayvanlarından biri... Adıyaman'da görüntülendi!

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Dünyanın en ilginç hayvanlarından biri... Adıyaman'da görüntülendi!
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Su içmeden doğada kalabilen ve dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olan kanguru faresi Adıyaman’da görüldü.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresi, Adıyaman Çelikhan yolu Koçali köyü yakınlarında görüldü.

Dünyanın en ilginç hayvanlarından biri... Adıyamanda görüntülendi

Gece vatandaşlar tarafından görülen ve cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kanguru faresi, birçok özelliği ile dünyanın en ilginç hayvanları arasında yer alıyor.

Çöllerde yaşayan kanguru faresi, üstün sıçrama ve iki ayak üzerinde yürüme yeteneklerine sahip. Yaşadıkları ortamda tohum, bitki, böcek ve hayvan artıkları ile de beslendikleri biliniyor. Bu farenin en ilginç özelliklerinden biri ise hiç su içmeden yaşayabilmesi.

Dünyanın en ilginç hayvanlarından biri... Adıyamanda görüntülendi

IUCN’in 'kırmızı' listesinde bulunan kanguru faresi, dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul ediliyor. Adıyaman’da bugüne kadar hiç kanguru faresi görülmediği öğrenildi.

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