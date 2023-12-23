Dünyanın en çok kazı yapan ülkesiyiz

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ÖNCEKİ gece TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Ersoy, özetle şu bilgileri verdi:

- 2023’TE 720 KAZI: “Ülkemizin muazzam arkeolojik mirasını gün yüzüne çıkarmak için yerli yabancı kurtarma ve sualtı kazısı, yüzey araştırmaları gibi çeşitli alanlardaki çalışmaları kademeli olarak artıracak ve 2026 yılında yıllık 800 seviyesine yükseltmiş olacağız. Halihazırda 2023 yılı sonunda 720 arkeolojik çalışma sayısına ulaşacağımızı öngörmekteyiz ki bu şimdiden Türkiye’yi dünyanın en çok kazı yapan ülkesi konumuna getirdiğimizi göstermektedir. Antik kentlerimizin ziyaretçi sayısını yüzde 47 oranında artırdık. Son altmış yılda Türkiye’de arkeolojiyle ilgili yapılanlara eşdeğer işi önümüzdeki dört yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Bu, yürütülen çalışmalarda yıl başına 15 katlık artış demektir.

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- 52.7 MİLYON TURİST: Turizm sektörümüz krizlere daha bağışık ve dayanıklı hale gelmekte. 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 71 artış sağlayarak toplam 52.7 milyon ziyaretçi seviyesine ulaştık. Kişi başı gecelik gelir 2023 yılında 100 dolara yükseldi. İlk dokuz ayda yakaladığımız 42 milyar dolarlık turizm gelirimiz de orta vadeli plan hedefimiz olan 55.6 milyar dolarla uyumlu şekilde gitmektedir. 2028 hedefimiz olan 100 milyar dolara emin adımlarla ilerliyoruz.

- 3 BİN 59 ESER GERİ DÖNDÜ: Müzeciliğimizde Müzeler Ulusal Envanter Sistemi’ne 735 bin eser dahil edilmiş olup dört yıl içinde eserlerimizin tamamı dijital ortama aktarılmış olacak. Müzelerimizin teşhirinde bulunan eserlerin yüzde 82’si için kimliklendirme yapıldı. Beş yıl içerisinde bütün eserlerimiz için bu süreç tamamlanmış olacak. 2023 yılında toplam 3 bin 59 eserimiz yurtdışından ait olduğu topraklara döndürüldü.

- KAÇAK YAPILARLA MÜCADELE: Kapadokya’da 500’ün üzerinde kaçak yapıyı ortadan kaldırdık. Kapadokya’da bugüne kadar tespit edilemeyen doğal ve kültürel 194 adet taşınmazı tescil ettik ve koruma altına aldık. Uludağ Alan Başkanlığımız ise 2023’te kurulmuş olup teşkilatlanma çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki ilk işimiz, Uludağ alan planlarının hazırlanmasıdır. Ardından öncelikle doğal ve çevresel değerlerin korunmasına yönelik etüt çalışmaları yapacağız, koruma amaçlı imar planlarının iki yıl içerisinde yürürlüğe girmesini sağlayacağız.

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- CEMEVLERİNİN AYDINLATMA GİDERİ: Cemevleri destekleme amacı doğrultusunda şu anda 605 cemevinin aydınlatma giderleri ödenmektedir. Ayrıca, gerçekleştirilen saha çalışmaları neticesinde 620 cemevinin bakım, onarım ve tefrişat giderlerine ilişkin talepleri de değerlendirmeye alındı.

- HARİKA ÇOCUKLAR KEŞFEDECEĞİZ: Bakanlığımız bünyesindeki sanat birimlerimiz ve sanat kurumlarımızla harika çocuklarımızı da keşfedip destekleyeceğiz. İşlevsel kılmak adına 6660 sayılı Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Kanun’u yeniden gündemimize aldık. 173 ülkeye ihraç edilen ve yaklaşık 750 milyon izleyiciye ulaşan bir dizi sektörümüz var; doğru destekler ile turizm destinasyonlarımızla ve kültürel değerlerimizin tanıtılmasından Türkçemizin yaygınlaşmasına kadar dizilerimizin sunduğu faydaları arttırmak ve sürekli kılmak istiyoruz.”

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4.700 KONSERDEN 46’SI İPTAL EDİLDİ

- “KONSER iptalleriyle ilgili bir şikâyette bulundular. Bakanlık olarak bizim açımızdan ne kadar az iptal olursa o kadar iyi veya mümkünse hiç olmasın isteriz. Ancak bazı bölgelerde bazı hassasiyetler oluşabiliyor ve kaymakamlıklar nadiren de olsa iptal kararı verebiliyor. Niye ‘nadiren’ diyorum? Ben merak ettim sizden bu tepkiler gelince, İçişleri Bakanımıza sordum ‘Bu sene, 2023 yılında ne kadar etkinliğe izin verdiniz?’ dedim. Yaklaşık yıl sonu itibarıyla 4 bin 700 etkinliğe İçişleri Bakanlığı tarafından onay verilmiş. ‘Ne kadarı Valilikler tarafından iptal oldu şu ana kadar?’ diye sordum. 46. Yani bakacak olursanız hani sanki bütün konserler iptal ediliyormuş gibi imaj var. Hayır, öyle değil, yüzde 1’e denk geliyor resmi iptal sayısı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan etkinlikler bu 4 bin 700 sayısına dahil değil.”

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ŞÖHRETLİ BÜROKRATLAR MECLİS KOLTUKLARINDA

- MECLİS Genel Kurulu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçeleri görüşüldü. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı ve Devlet Opera Balesi Genel Müdürü dünyaca ünlü balet Tan Sağtürk de Kültür ve Turizm Bakanlığı bürokratlarının oturduğu Genel Kurul’daki komisyon sıralarında Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ile birlikte oturdu. Zaman zaman aralarında sohbet eden iki isim, milletvekillerinin de ilgisini çekti.