Dünyanın 3. büyük altın madeninde dağ nehir gibi aktı

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Erzincan İliç ilçesi Eski Değirmen mevkisindeki Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2010 yılı aralık ayından itibaren siyanür ve kimyasal maddelerle altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni’nde dün saat 14.30 sıralarında büyük bir dehşet yaşandı. Öğleden sonra başlayan yağmurun da etkisiyle yığın liç alanında (dışarı çıkarılıp istiflenen toprak) önce göçük meydana geldi. Ardından milyonlarca metreküp toprak eğimli maden sahasında nehir gibi aktı.

9 İŞÇİ KAYIP

Fırat Nehri’ne yakın bölgedeki dünyanın üçüncü büyük altın madeni olan işletmedeki felakette işçilerin yığınların altında kaldığı bildirildi. Bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Vali Hamza Aydoğdu da bölgeye gitti. Aydoğdu yaptığı ilk açıklamada, maden sahasında toprak kayması meydana geldiğini, toprak altında işçiler olduğunu, bölgeye ekiplerin sevk edildiğini ifade etti. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise en az 9 kişinin toprak altında kaldığını söyledi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da olayla ilgili 3 başmüfettiş ve 1 müfettişin görevlendirildiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre ise İliç’te bugün, yarın ve ertesi gün yağış bekleniyor.

FIRAT’IN KAPAKLARI KAPATILDI

- Madende siyanür, sülfürik asit ve nitrik asit gibi kimyasal maddelerin kullanılması nedeniyle bölgede çevre felaketi yaşanması endişesi de yaşanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgeye denetim ekiplerinin gönderildiğini akan malzemenin Fırat’a ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi’nin Fırat Nehri’ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapatıldığını açıkladı.

Yerbilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal ise şunları söyledi: “Altının çıkarılması için işlenen zehirli siyanürlü madde ve onun için kimyasal kullanılan, altını ayırmak için işlemden geçirilen toprak bu maalesef. Bu mevki Fırat Nehri’ne de 700-800 metre mesafede. Fırat’a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat’a ulaşması önlenmelidir.”

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500 KİŞİ ARIYOR

- İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, “677 işçiden 9’undan haber alınamıyor. Farklı noktalardan AFAD ve Mehmetçik dahil 400’ün üzerinde kişi arama kurtarma çalışmalarına katılıyor” dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bölgeye 6 ambulans ve 2 UMKE ekibi gönderildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Vali Hamza Aydoğdu’yu arayarak yaşanan olayla ilgili bilgi aldı. Çalışmalara katılan kişi sayısı gece saatlerinde 500’ün üzerine çıktı.

TBMM de ise grubu bulunan bütün siyasi partilerin ortak kararıyla, kaza nedeniyle, gündeminde olan maden kanununda değişiklik yapan teklifin görüşülmesi ertelendi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise İliç Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli soruşturma başlatıldığını, 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini bildirdi.

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DEHŞETLE İZLEDİK

Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik şirketi tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’ndeki heyelan, işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, yüksek bölgelerden kayan tonlarca toprağın, aşağıya doğru aktığı görüldü. Görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu.

ANAGOLD: ACİL DURUM PLANI DEVREDE

- MADENİ işleten Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den de olaya ilişkin yapılan açıklamada özetle şu bilgiler paylaşıldı: “Yaşanan bu elim olayın hemen akabinde bölgedeki çalışanlarımızla ivedilikle iletişime geçerek, acil durum planımızı devreye aldık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verdik. Olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi. Tüm faaliyetlerinde çalışan sağlığı ve güvenliğini merkeze alan bir kuruluş olarak bu zor zamanlarda da hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız ile birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Şeffaflık ilkemiz kapsamında gerekli merciler ve kamuoyunu sürekli bilgilendireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

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Öte yandan Anagold Madencilik’in çoğunluk hissesinin sahibi Kanada merkezli SSR Mining şirketinin ABD borsalarındaki hisseleri olay sonrasında yüzde 50’nin üzerinde düşüş yaşadı.

SİYANÜR SIZMIŞTI

Çöpler Altın Madeni’nde 21 Haziran 2020’de siyanür sızıntısı yaşanmıştı. Olaydan sonra bölgede temizlik çalışması yapılmış, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise ilgili firmaya para cezası uygulayarak faaliyetini durdurmuştu. Firma, 22 Eylül 2022 tarihinde yeniden faaliyetine başlamıştı.