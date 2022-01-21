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Dünyada ilk olacak: Çift doz BioNTech’e bir doz TURKOVAC

#Biontech#TURKOVAC#Koronavirüs Aşısı
Dünyada ilk olacak: Çift doz BioNTech’e bir doz TURKOVAC

Bakan Koca, yerli aşı TURKOVAC’la ilgili dünyada ilk olacak bir çalışma başlatılacağını açıkladı. Pazartesi başlayacak olan uygulamayla 2 doz mRNA aşısı yapılanlara bir doz Turkovac vurulacak. Böylece yerli aşının antikor değişimi gözlemlenecek...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada ilk kez 2 doz mRNA aşısı üzerine bir inaktif aşı çalışmasının TURKOVAC’la yapılacağını belirterek şu bilgileri verdi:

“Proje 24 Ocak Pazartesi günü Ankara’da başlayacak. Vatandaşlar üzerindeki antikor değişimini gözlemlemek için çalışma başlatacağız. BioNTech aşılı vatandaşlara TURKOVAC uygulanarak antikor grafiğini izleyeceğiz.” Bakan Koca, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Etik Kurul çalışmasının tamamlandığını dile getirerek, projenin 24 Ocak Pazartesi günü Ankara Şehir Hastanesi’nde başlatılacağını kaydetti. 22 Aralık 2021’de acil kullanım onayı alan yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC’ın faz-3 sonuçları bir süre önce açıklanmıştı. Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi’nde, sağlıklı gönüllülerde, iki doz TURKOVAC’a karşı iki doz CoronaVac aşısının etkinliği ve güvenliğinin değerlendirildiği Faz-3 klinik çalışmasının ara sonuçlarına göre, yerli aşının Coronavac’a göre yüzde 49 daha koruyucu olduğu belirlenmişti.

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#Biontech#TURKOVAC#Koronavirüs Aşısı

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