MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri"Dünya mirası" Nemrut'un yolu kar nedeniyle kapandı
GeriGündem "Dünya mirası" Nemrut'un yolu kar nedeniyle kapandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
ADIYAMAN (AA)
Haber Giriş: 18.03.2020 - 12:05,Son Güncelleme:/

"Dünya mirası" Nemrut'un yolu kar nedeniyle kapandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Dünya mirası" Nemrut'un yolu kar nedeniyle kapandı
Abone Olgoogle-news

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı'nın yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı.

Adıyaman İl Özel İdaresi ekipleri, 2 bin 206 rakımlı Nemrut Dağı'nın kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapanan yolunda iş makineleriyle çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonrası kapanan yolun tekrar açılması bekleniyor.

Bu arada özel araçlarıyla Nemrut Dağı'na çıkmak isteyen 3 kişi, kar ve tipiden dolayı mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yolda mahsur kalanları kurtardı.

Kurtarılan kişilerin fotoğraf çekmek için Nemrut Dağı'na gitmek istedikleri, sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle