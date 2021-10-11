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Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman? 11 Ekim ne günü?

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Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman 11 Ekim ne günü

Dünya Kız Çocukları Günü, 2012 yılından bu yana her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli konferans ve etkinliklerle gündemde yer alacak. Kız çocuklarına yönelik ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla öne çıkan bu gün, eşitsizliği gidermek için farkındalık yaratma amacı taşımaktadır. Peki, Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman? İşte, o detaylar

Dünya Kız Çocukları Günü, Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler sonucunda, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 2012 yılında 11 Ekim tarihi olarak ilan edilmiştir.

EŞİTSİZLİĞİ GİDERMEK VE FARKINDALIK YARATMAK İÇİN KUTLANIYOR

2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amacıyla kutlanmaya başlamıştır. Eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik konuları da Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gündeme taşınmaktadır

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