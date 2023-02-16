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Dünya evine girdikleri gün depremde hayatlarını kaybettiler

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#Deprem#Hatay#Kahramanmaraş
Dünya evine girdikleri gün depremde hayatlarını kaybettiler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 14:54

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce vatandaşımız enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Vefat haberleriyle birlikte acı dolu hayat hikayeleri de ortaya çıkıyor. O acı hikayelerden biri de Hatay'da yaşandı. Depremin yaşandığı gün dünya evine giren Elif ile Halil İbrahim Aksoy çifti, İskenderun’da tuttukları evde, enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetti. Kız kardeşini kaybeden ağabey, 3.5 aylık kızına kardeşinin ismini verdi.

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Asrın felaketi olarak depremde enkaz kaldırma, arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Geriye ise acı hikayeler kaldı. Kurulan çadır kentlerde kalan ailelerin ibretlik hikayeleri dikkat çekiyor. Depremden köpeklerinin kendilerini kurtardığı dile getiren Elif Belli, ”Yatıyorduk, bir tane köpeğimiz var onun sayesinde hayattayız, o bizi uyandırdı” dedi.

Dünya evine girdikleri gün depremde hayatlarını kaybettiler

Deprem anını anlatan Elif Belli, ”İlk başta sallantı hissettik. Sonradan bir titreşim geldi, duvarlardan ses çıkmaya başladı. Ürperdik korktuk. Herkes çığlık çığlığa bağırışlar. Ölenler, enkaz altında kalanlar. Bu sallantı bir buçuk dakika falan sürdü. Biz ilk defa gördük yaşadık. Ölenler için çok üzüldük. Allah mekanlarını cennet eylesin” diye konuştu.

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Dünya evine girdikleri gün depremde hayatlarını kaybettiler

“GELİN-DAMAT DÜĞÜN GECESİ ÖLDÜ”

3.5 aylık yeğeni Asel bebeğe, düğün günü vefat eden halasının ismini verdiklerini kaydeden Elif Belli, ”Depremin olduğu günün akşamı düğün oldu. Pazar günü Elif ile Halil İbrahim’in düğünüydü. Kendisi İskenderun’da ev tuttu. Normalde Antakyalılar. Kısmet, ‘Ecel geliyorum’ demez, orada vefat etti. Düğün günü İskenderun’da tutukları evde öldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne minnettarız. Bize ilk ulaşan onlar oldu. Onlar sayesinde biraz rahat ediyoruz. Haklarını helal etsinler bize ”dedi.

Dünya evine girdikleri gün depremde hayatlarını kaybettiler

ÖLEN GELİNİN KARDEŞİ DÜĞÜN GECESİNİ ANLATTI

Kız kardeşi Elif Aksoy’un düğün gecesi öldüğü belirten ağabey Murat Bilge, ”O gece burada karla karışık yağmur yağıyordu. ‘Yol kapalı’ dediler. Damadın anne-babası, ‘gelin burada oturun. Kahve içersiniz’ dediler. Kız kardeşim kayınvalidesinde oturduktan sonra, gece saat 3.30 gibi buradan İskenderun’a geçti. Kız kardeşimi götüren arkadaş anlatıyor, ‘eve geçtiler ikinci kat. 30-40 metre ilerledim, kıyamet koptu.’ Tek tek binaların çöktüğünü gördüğünü söyledi” şeklinde konuştu.

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Dünya evine girdikleri gün depremde hayatlarını kaybettiler



Düğün gecesi hayatını kaybeden gelin damattan geriye ise, depremden saatler önce çekilmiş fotoğraf ve görüntüleri kaldı. Görüntülerde nikahları kıyılan çiftin, salona girmesi ve dans etmeleri yer alıyor. Bilge ailesinden geriye kalan bir fotoğraf ise acının boyutunu ikiye katladı. Fotoğrafta yer alan 6 kişiden 5’inin hayatını kaybettiği, bir kız çocuğunun ise yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi

Dünya evine girdikleri gün depremde hayatlarını kaybettiler

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#Deprem#Hatay#Kahramanmaraş

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