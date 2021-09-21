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Dün yanan tekne gece çıkan ikinci yangında battı

#Tekne#Beşiktaş#Yangın
Dün yanan tekne gece çıkan ikinci yangında battı

Beşiktaş, Bebek İskelesi'nde dün akşam çıkan yangında hasar gören tekne gece saatlerinde demirlendiği yerde ikinci kez yandı. Uzun süre söndürmeye çalışılan tekne battı.

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Olay saat 01.30 sıralarında Bebek Sahili'nde meydana geldi. Dün akşam saat 18.00 sıralarında yanan ve söndürülerek Bebek Sahilinde demirlenen Mert K. isimli tekneden dumanların yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri içten içe yanan tekneye müdahale etti. Bir süre sonra tekne birden alev alarak cayır cayır yanmaya başladı. Bu sırada teknede bulunan itfaiye ekipleri kendilerini tekneden son anda dışarı atarak kurtuldu. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri, arkadaşları tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. İtfaiye erine sağlık ekipleri tarafından oksijen tedavisi uygulandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonucu tekne söndürüldü ancak batmaktan kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Dün yanan tekne gece çıkan ikinci yangında battı

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#Tekne#Beşiktaş#Yangın