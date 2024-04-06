Dükkâna ateş edip yakanlara müebbet hapis

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İstanbul Esenyurt’ta 2017 yılında Yüksek Çelik’in açtığı şarküteride kuzeni Ercan Gönülkırmaz (28) çalışmaya başladı. Gönülkırmaz dükkânı kapatması için bazı kişilerden tehdit almaya başladı. Olay yerine araçlarla gelen 8 saldırgan, dükkânı kurşunlayıp yaktıktan sonra etrafa ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Karnına mermi isabet eden Ercan Gönülkırmaz hayatını kaybetti. Şarkıcı Tarkan’ın kuzeni Servet Tevetoğlu’nun da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında “kan gütme saikiyle öldürme”, “mala zarar verme” ve “ruhsatsız silah taşıma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bakırköy 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, firari sanık Turgay Tokur hakkındaki kırmızı bülten ve yakalama emrinin bugüne kadar infaz edilmemesi nedeniyle sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi. Heyet, sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu, Nihat Budak ve Murat Budak’ın ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme Akın Özagin, Arif Rasim Topçu, Nihat Budak ve Murat Budak hakkında yakalama kararı çıkarılmasını hükmetti.