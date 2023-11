Düğünden kovuldu dehşet saçtı

Haberin Devamı

İzmir Menemen’de önceki gün saat 23.00 sıralarında Metin Say (18), içkili olarak gittiği düğünde sahneye çıkıp çok fazla istek parça talep ederek, uzun süre oynadı. Düğün sahibi, diğer davetlilerin de oynayacağını belirtip, Metin Say'dan sahneden ayrılmasını istedi. Metin S. aldırış etmedi ve düğünden kovuldu. Bir süre sonra Metin Say, yanında arkadaşı Lütfi H. (25) ile düğüne geri döndü. Say, 'Müziği kapatın' diye bağırıp, elindeki tüfek ve pompalıyla rasgele ateş etmeye başladı.

BAŞINDAN VURULDU

Tüfekten çıkan saçmalar, 8 kişiye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından vurulan Aytekin Elkalkmış (16), kurtarılamadı. Diğer 7 yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Polis, Metin Say ve yanındaki arkadaşı Lütfi H.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin yanındaki toplam 2 pompalı tüfek ile 1 tabancaya da el koyuldu. Metin Say ve Lütfi H, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece Lütfi H. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Say ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.