Düğündeki cinayetin detayları ortaya çıktı: Annesinin bakımı kavgasında öldürmüş

Haberin Devamı

Olay, 30 Ekim gecesi İzmit'in Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. Düğüne katılan Hakan Aydın ile dayısı Muharrem Çiçek arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü. Çiçek, tabancasıyla yeğenine ateş açtı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Muharrem Çiçek ise polis tarafından yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Erkek kardeşinin kızının düğününde yeğenini öldüren Muharrem Çiçek'in, polise verdiği ifade de ortaya çıktı. Çiçek'in, ifadesinde, Hakan Aydın'ın annesi olan ablası ile yaşlı annelerinin bakımı konusunda daha önce kavga ettiklerini ve bu nedenle aralarında anlaşmazlık olduğunu söylediği, aynı tartışmanın düğün günü yeniden alevlendiğini ve yeğenine ateş açtığını anlattığı öğrenildi.

Haberin Devamı