Düğünde akraba terörü: 1 ölü, damat dahil 5 yaralı

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Servet Daşdan (23), Uğur D., Nusret D. ve Cevat D. ile Yavuz Ö., Kenan Ö., Alican Ö., Evren Ö., Fuat Y. ve Hasan Ali Y.’nin (30) karıştığı tartışma, kısa sürede büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü.

Davetlilerin korku ve panik içerisinde kaçmaya çalıştığı kavga sırasında Servet Daşdan göğsünden, Uğur D., Nusret D., Yavuz Ö., Cevat D. ve damat Alican Ö. ise vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

İhbar üzerine düğün salonuna çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan Servet Daşdan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer 5 yaralı çevre hastanelere sevk edildi. Servet Daşdan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis ekiplerince, düğün salonu ve çevresinde inceleme yapıldı. Olayla ilgili Hasan Ali Y., suç aletiyle birlikte gözaltına alınırken, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.