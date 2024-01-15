×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Düğün salonunda silahlı saldırı; önce halay çekti sonra vurdu

Güncelleme Tarihi:

#Düğün Salonu#Kavga#Kader İrgören
Düğün salonunda silahlı saldırı; önce halay çekti sonra vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 15:29

Sultanbeyli'deki düğün salonunda, silahla önce evlenmek istediği Kader İrgören'i ardından da kendini vuran Ahmet Taşan'ın olaydan önce halay çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, davetlisi olduğu nişana gelen Ahmet Taşan, daha önce evlenmek istediği Kader İrgören ile burada karşılaştı. 19 yaşında olduğu öğrenilen Kader İrgören'e silahla ateş eden Taşan, ardından aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Ahmet Taşan'ın tedavisi sürerken İrgören, yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı.

DÜĞÜNDEKİLER PANİKLE KAÇTI

Ahmet Taşan'ın katıldığı nişanda, Kader İrgören'i ve kendini vurmadan hemen önce halay çektiği görüntüler ortaya çıktı. Bir başka görüntüde ise gerçekleşen olay sırasında, davetlilerin halay çekerken bir kişinin koştuğu, ardından davetlilerin panikle kaçıştığı görülüyor.

Haberin Devamı

Düğün salonunda silahlı saldırı; önce halay çekti sonra vurdu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Düğün Salonu#Kavga#Kader İrgören

BAKMADAN GEÇME!