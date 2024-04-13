×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in 'Radiant' adlı mega yatı Bodrum'da

Güncelleme Tarihi:

#BODRUM#Yat#Dubai Şeyhi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2024 17:02

Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in 'Cayman Adaları' bayraklı, 110 metre uzunluğundaki 'Radiant' adlı mega yatı, bu sabah Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Yat, tatilcilerin ilgisini çekti.

Haberin Devamı

Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim'in 'Cayman Adaları' bayraklı, 110 metre uzunluğundaki 'Işıltılı' anlamına gelen 'Radiant' adlı mega yatı, bugün, sabah saatlerinde Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirledi.

Akaryakıt, lojistik ve otomotiv gibi sektörlerde faaliyet gösteren dünyanın sayılı zenginlerinden olan ve As Majid Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Al Futtaim'in yatta olup olmadığı bilinmezken, 270 milyon paunt değerindeki yatın, saldırı anında 80 knot hıza ulaştığı ve ayrıca özel güvenlik önlemleri bulunduğu bildirildi.

Banyo aparatlarının altın kaplama olduğu ve içinde her türlü lüksle, teknolojinin bulunduğu mega yatın özel süitleri bulunuyor. Yat, tatilcilerin de ilgisini çekti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#BODRUM#Yat#Dubai Şeyhi

BAKMADAN GEÇME!