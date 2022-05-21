DSÖ raporu korkuttu... Dikkat!

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Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Akif Topçuoğlu ise Vücut Kitle İndeksi yüzde 25 ve 30’un üzerinde olan kişilerin 6 ay içinde vücut ağırlığının yüzde 10 azalmasının çok önemli olduğunu belirterek Hürriyet’e şunları söyledi:

3'TE 2'İ AŞIRI KİLOLU

* Obezite vücutta aşırı ölçüde yağ birikmesidir. Vücut kitle indeksinin (Vücut ağırlığını boyunun karesine bölerek elde edilir), 25 üzerinde olması ‘fazla kilolu’, 30 ve üzerinde olması ise ‘obezite’ olarak tanımlanıyor. Sıklığı giderek artan obezite artık bir küresel sağlık sorunu haline geldi. DSÖ bu yıl yenilenen raporunda Avrupa bölgesinde aşırı kilo sorununun en yaygın olduğu ülke olarak Türkiye’yi gösterdi ve nüfusun üçte ikisinin aşırı kilolu olduğu bildirildi. Türkiye’de yetişkin nüfusun yüzde 66.8’i fazla kilolu, obez olarak nitelendirilenlerin oranı ise yüzde 32.1.

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HASTALIKLARA DAVET

* Obezite ve aşırı kilo, erkek ve kadınlarda inme için en önemli risk faktörlerinden biri. Üstelik, hipertansiyonun, uyku apnesinin, metabolik sendromun, insülin direncinin ve diyabetin olumsuz etkilerini artırır. Obezite demans gibi birçok nörolojik hastalığı da olumsuz etkiler ve kötüleşmeye ve daha ağır seyretmesine yol açar. Diğer taraftan en az 13 farklı kanser türünün nedenleri arasında da yer alır. Yılda en az 200 bin kanser olgusunun obeziteyle ilişkili olduğu belirtildi. Yıllık ölümlerin yaklaşık yüzde on üçü aşırı kilo ve obezite kaynaklı.

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PANDEMİ ETKİLEDİ HAREKET ŞART

Pandemi, sağlıksız beslenmeyi ve hareketsiz yaşamı tetikledi ve obezite de epidemi boyutuna çıktı. Obezite tedavisinde cerrahi, ilaçlar, davranışçı yaklaşım var, ancak anahtar uygulama tıbbi diyet tedavisi ve egzersizdir. Bu açısından profesyonel yardım alınmalı. Vücut ağırlığının 6 ay içinde yüzde 10 azalması sağlık açısından çok önemli. Bunun için fiziksel aktivite de unutulmamalı.