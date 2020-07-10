‘DSÖ İstanbul ofisi rehberlik edecek’

Sağlık Bakanı Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge’ı Türkiye’de misafir etmenin, küresel anlamda Türkiye’ye olan güvenin bir göstergesi olduğunu belirtirken şunları söyledi: “İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi’ni hızla İstanbul’da hayata geçiriyoruz. Ofisin en kısa sürede faaliyetlerine başlamasını planlıyoruz. Alanında tek olması nedeniyle DSÖ açısından özel bir konuma sahip olan ofis, yapacağı çalışmalarla Covid-19 kapsamındaki güncel ihtiyaçların karşılanması konusunda rehberlik edecektir... İnsani krizlere müdahale, acil durumları önleme, hazırlık, risk yönetimi ve kapasite geliştirme alanlarında faaliyet gösterecek olan bu ofisin İstanbul’da açılması ülkemizi uluslararası bir merkez haline getirecektir.”

TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR

Koca, gazetecilerin “DSÖ ile işbirliğini yeterli görüyor musunuz? sorusu üzerine, “Pandemi sürecinde uygulamaların farklı olması dünyada doğal. DSÖ’nün yeni dönemde özellikle acil durumlarda daha proaktif bir yapıya dönmesini bekliyoruz” dedi. Kluge ise “Covid-19’a karşı sergiledikleri dayanışma için Türk halkı ve makamlarına içten takdir ve saygılarımı sunuyorum. Türkiye, Covid-19’la mücadelesinde çok önemli bir virajı almaktadır...” diye konuştu.

Toplantının ardından Koca ve Kluge, İstanbul’da hayata geçirilecek “İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi” sözleşmesini imzaladı.