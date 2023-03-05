Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

DSİ, Hatay'da yeni su kuyuları açıyor

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Dsi#Su
DSİ, Hatayda yeni su kuyuları açıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 17:08

Hatay’da depremlerin şebekelere hasar vermesi nedeniyle Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri içme ve kullanma suyu çıkarabilmek için yeni sahalarda sondaj çalışmaları yapıyor.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle su şebekelerinin ciddi zarar gördüğü kentte, çoğu yerde kesintiler yaşanıyor. Kesinti olmayan bölgelerde ise sağlık açısından su tüketilmemesi önerildi. Kamu ve sivil toplum kuruluşları vatandaşların içme suyu ihtiyacını ambalajlı paket hazır sularla giderirken, çadır ve konteyner kentlere de tankerlerle su taşınmaya başlandı. Hasarlı su kuyularının onarılması ve yeni kuyuların açılması için de DSİ ekipleri çalışmalar yürütüyor.

DSİ, Hatayda yeni su kuyuları açıyor

'SONDAJ 1 HAFTA-15 GÜN SÜRÜYOR'

DSİ Adana 6’ncı Bölge Müdürlüğü Sondaj Şube Müdürü Zeki İdem, deprem bölgelerinde 26 bölge müdürlüğü ekibiyle tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. İçme ve kullanma suyu temini için Antakya merkez, İskenderun ve Kırıkhan’da yeni sondaj çalışmaları yaptıklarına değinen İdem, “3 kuyumuz da bitme aşamasında. Amacımız bir an önce çadır ve konteyner kentlere su ulaştırmak.

Haberin Devamı

DSİ, Hatayda yeni su kuyuları açıyor

Kuyularımız tamamlandıktan sonra su numunelerini analiz ettireceğiz. İçme veya kullanma vasfına göre vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Daha önce Antakya yöresinde açtığımız kuyularda saniyede 5-50 litre arası debi aldığımız noktalar mevcut. En çok verim beklediğimiz yer İskenderun sahası. Antakya’da açtığımız sahada ise saniyede 5 litre su alabileceğimizi ümit ediyoruz. Sondaj çalışmaları derinliğine göre ortalama 1 hafta ile 15 gün arasında değişiyor. Hız kesmeden yeni kuyular da açmayı planlıyoruz” dedi.

DSİ, Hatayda yeni su kuyuları açıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Dsi#Su

BAKMADAN GEÇME!

Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

Her yarışa en önde o başlıyor ama hiçbirini bitirmiyor... Peki neden? Dünyanın en aranan tavşan atleti Erik Sowinski ile tanışın

#Erik Sowinski
Araçlar olası bir depreme hazır mı Sigortalar hangi hasarı, ne şekilde karşılıyor | 11 SORU 11 CEVAP

Araçlar olası bir depreme hazır mı? Sigortalar hangi hasarı, ne şekilde karşılıyor? | 11 SORU 11 CEVAP

#Deprem
Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne

Dünyada gündem 15 dakikalık şehirler | Okuldan alışverişe tüm ihtiyaçlar yürüme mesafesinde... Peki protestoların ve tepkilerin nedeni ne?

#15 Dakikalık Şehirler