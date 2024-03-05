Drift yapan sürücü cezadan kurtulamadı

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Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda T.T. isimli sürücü otomobiliyle drift yaptı. Arkadaşları otomobilin drift yapmasını cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüler bir süre sonra sosyal medyada paylaşıldı.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise, sosyal medyadaki drift görüntülerini inceleyerek sürücü T.T.'yi gözaltına aldı. T.T.'ye çeşitli maddelerden toplam 57 bin 318 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine de el konulan sürücü, adli işlemler için Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezine götürüldü.