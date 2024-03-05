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Drift yapan sürücü cezadan kurtulamadı

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#Küçükçekmece#Drift#Otomobil
Drift yapan sürücü cezadan kurtulamadı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 14:57

Küçükçekmece’de otomobiliyle drift yapan sürücü görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri tarafından yakalandı. 57 bin 318 lira para cezası uygulanan sürücünün ehliyetine de el konuldu.

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Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda T.T. isimli sürücü otomobiliyle drift yaptı. Arkadaşları otomobilin drift yapmasını cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüler bir süre sonra sosyal medyada paylaşıldı.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise, sosyal medyadaki drift görüntülerini inceleyerek sürücü T.T.'yi gözaltına aldı. T.T.'ye çeşitli maddelerden toplam 57 bin 318 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine de el konulan sürücü, adli işlemler için Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezine götürüldü.

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#Küçükçekmece#Drift#Otomobil

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