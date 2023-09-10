Dövülerek gasp edildi

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İstanbul Sarıyer’de yaşayan Dursun Bulut (54), geçtiğimiz ay otomobilini Sultangazi’de arkadaşı Özcan T.’nin (42) tamirhanesine götürdü. Özcan T. emlak alım satımı da yaptığı için, Dursun Bulut Beykoz’daki arsasını satmak istediğini söyledi. İddiaya göre birkaç gün sonra arayan Özcan T. arsaya iki müşteri bulduğunu haber verdi. Dursun Bulut, 7 Ağustos günü Sarıyer Hacıosman Metro İstasyonu’nun önünde Özcan T. ile buluştu. Sultangazi’ye geldiklerinde minibüste bulunan 4 kişi Dursun Bulut’u silah ve bıçakla tehdit edip tapuları vermesini ve 25 milyon liralık senet imzalamasını istedi. Karşı koymaya çalışan Bulut, 4 şehir eşkıyası tarafından minibüs içinde feci şekilde darp edildi. Bulut, Özcan T.’nin silah çekip ‘’İmzalamazsan öldürürüm’’ demesiyle 1 milyon liralık senedi imzaladı.

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TEHDİTLER SÜRÜYOR

Dursun Bulut Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarında “Polise haber verirsen seni ve aileni öldürürüz” denilerek yol kenarına bırakıldı.

Babasının ölümden döndüğünü belirten Mert Bulut, 1 aydır farklı numaralardan aranıp para için tehdit edildiklerini söyledi.