Dostluk fotoğrafı

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Depremin 3. gününde bölgeye gelen 30 kişilik Somalili arama kurtarma ekibinin lideri, “Biz Somali’de çok sayıda patlama, felaket gibi olaylar yaşıyoruz. Bu yüzden ekip her gün sahada. Burada da bölgelere çok hızlı girdiğimiz için arama kurtarmaya hız kattığımızı düşünüyoruz” dedi.

Meksikalı arama kurtarma ekibinin lideri Carlos Fonseca, “Meksika halkı Türkiye’de yaşananlardan dolayı çok üzgün. Size yardım etmek için büyük bir sevgi ve yürekle buradayız. Türkiye halkı bunu da atlatacaktır” diye konuştu.