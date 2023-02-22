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Dostluk fotoğrafı

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Somali#Meksika
Dostluk fotoğrafı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2023 07:00

Hatay merkezde arama kurtarma çalışmaları devam ederken günlerdir birlikte mücadele eden Somali ve Meksika’dan gelen ekipler, AFAD çalışanları ile dostluk fotoğrafı çektirdi.

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Depremin 3. gününde bölgeye gelen 30 kişilik Somalili arama kurtarma ekibinin lideri, “Biz Somali’de çok sayıda patlama, felaket gibi olaylar yaşıyoruz. Bu yüzden ekip her gün sahada. Burada da bölgelere çok hızlı girdiğimiz için arama kurtarmaya hız kattığımızı düşünüyoruz” dedi.

Meksikalı arama kurtarma ekibinin lideri Carlos Fonseca, “Meksika halkı Türkiye’de yaşananlardan dolayı çok üzgün. Size yardım etmek için büyük bir sevgi ve yürekle buradayız. Türkiye halkı bunu da atlatacaktır” diye konuştu.

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#Deprem#Somali#Meksika

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