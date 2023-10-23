Dört bir yanda kutlamalar başladı

Haberin Devamı

İzmir, Muğla, Denizli, Kırıkkale, Giresun ve Sakarya’da yüzlerce vatandaş düzenlenen etkinliklere katıldı.

İZMİR

-Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), Cumhuriyetin 100’üncü yılını İzmir’deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikle kutladı.

Etkinlik kapsamında Cem Adrian, Olten Filarmoni Orkestrası eşliğinde sahne aldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın da kutlandığı etkinlikte aynı zamanda sosyal sorumluluk projesine katkı sağlandı. Bine yakın davetlinin katıldığı organizasyonda üye bağışları, sponsorluk bedelleri ve EGİAD bütçesi ile Urla’daki EGİAD Ortaokulu’na spor salonu yaptırılacağı açıklandı.(Ertuğrul KOÇAK/ DHA)

Haberin Devamı

MUĞLA

- Muğla Bodrum Belediyesi’nin düzenlediği Cumhuriyetin 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında, 100 dansçı Çökertme türküsü eşliğinde zeybek oynadı. En küçüğü 7 yaşındaki Ege Albayrak, en büyüğü ise 70 yaşındaki Gülnihal Birgin’in aralarında bulunduğu 100 kişilik zeybek performansı beğeni topladı. Kumbahçe Meydanındaki etkinliğin ardından Solotürk gösteri yaptı.

Bodrum Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen Tekerlekli Sandalye 100’üncü Yıl Tenis Turnuvası da dün yapılan ödül töreniyle sona erdi. Beş gün süren organizasyonda 29 sporcu mücadele etti. (Fırat AKAY/ DHA)

SAKARYA

Haberin Devamı

- Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Çamlıca İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri okulun bahçesinde bu tarihi yıl dönümünde unutulmaz bir koreografi hazırlayarak milli birlik ve beraberlik mesajı verdi. Tek sıra halinde yerlerini alan yaklaşık 100 öğrenci, önceden hazırlanmış alana doğru yürüyerek ‘100. yıl’ yazısı ile Türk bayrağı açtı. Havadan görüntülenen koreografi büyük beğeni topladı. (İHA)

KIRIKKALE

- Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü dolayısıyla “Türkiye Yüzyılı” temasıyla, Kırıkkale Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15. Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Dinek Dağı Yürüyüşü gerçekleştirildi. Gökkuyu yaylasında başlayan yürüyüş, 1744 rakımlı Dinek Dağı zirvesinde son buldu. 7’den 70’e katılımın olduğu yürüyüşte 100 metre uzunluğunda açılan Türk bayrağı ile zirve noktasına ulaşıldı.(İHA)

Haberin Devamı

GİRESUN

- Giresun’da Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde, Birinci Dünya Savaşı’nda Rus işgal kuvvetlerine karşı Harşit Vadisi’nde mücadele vererek şehit düşen askerler için anma yürüyüşü düzenlendi. Giyimli Mahallesi Güvendik mevkisinde başlayan yürüyüş, Şaban Kalesi’ne kadar gerçekleştirildi. Şaban Kalesi’ne ulaşan katılımcılar Atatürk ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulundu.(İHA)

- Cumhuriyet’in 100’üncü yılı nedeniyle beyaz travertenleriyle dünyanın her yerinden turistlerin ziyaret ettiği Pamukkale’de düzenlenen Gençlik ve Havacılık Festivali’ne ilgi yoğun oldu. Denizli protokolünün yanı sıra yüzbinlerce kişi Pamukkale’ye akın etti. Festival kapsamında travertenler bölgesi sıcak hava balonlarıyla donatıldı. Pamukkale semalarında paramotorlar, cayrokopterler ve yamaç paraşütü gösterileri de yapıldı. En çok ilgiyi ise Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları çekti. Pamukkale’ye gelen vatandaşlar Türk Yıldızlarını izleyebilmek için travertenleri, seyir teraslarını ve yürüyüş alanlarını doldurdu. Binlerce vatandaş Türk Yıldızları ekibinin gösterisini ilgiyle izledi. Vatandaşlar gösteriyi cep telefonlarıyla görüntüledi.(Ramazan ÇETİN/ DHA)