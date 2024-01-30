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Döneri beğenmeyen kaymakam Hacı Kerim Meral'in görev yeri değişti

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#Hacı Kerim Meral#Döner#Kaymakam
Döneri beğenmeyen kaymakam Hacı Kerim Meralin görev yeri değişti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2024 14:45

Artvin'in Yusufeli ilçesinde restoranda yediği döneri beğenmeyip hesap ödemeden işletmeden ayrılan Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral'in görev yeri değişti. Hacı Kerim Meral ilçeden 318 kilometre uzaklıktaki Erzurum'un Karaçoban Kaymakamlığı'na atandı.

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Artvin’in Yusufeli ilçesinde 6 Kasım tarihinde yanındaki 2 misafiriyle restorana giden Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, garsona döner ardından da sütlaç siparişi vermişti. Misafirleriyle birlikte dönerleri ardından da tatlı yiyerek çay içen Kaymakam Meral, kasaya yönelmişti.

Kasada duran işletme sahibi Ferhat Kodat’a döner ve tatlıyı beğenmediğini söyleyen Kaymakam Meral, hesap ödemeden restorandan ayrılmıştı. Basına yansıyan haberlerin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılırken, 23 Ağustos 2023 tarihinde atama kararı ile Yusufeli'ne atanan ve 5 Eylül itibariyle göreve başlayan Hacı Kerim Meral, yaklaşık 5 ay sonra resmi gazetede yayınlanan kararname ile Erzurum'a atandı.

Döneri beğenmeyen kaymakam Hacı Kerim Meralin görev yeri değişti

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Yusufeli'nde 5 ay görev yapan Kaymakam Meral, 318 kilometre uzaklıktaki Erzurum'un bin 550 rakımdaki Karaçoban ilçesinde görevini sürdürecek.(İHA)

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#Hacı Kerim Meral#Döner#Kaymakam

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