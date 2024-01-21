Donanmaya 3 yeni güç

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SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen“Deniz Torpido ve Füze Sistemleri”nin imza töreni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri ve sektör temsilcilerinin katılımları ile SSB’de yapıldı. İmza töreninde konuşan Milli Savunma Bakanı Güler, şu mesajları verdi: “İbni Haldun’un dediği gibi ‘Coğrafya kaderdir’. Denizlerimiz de bu kaderin koruyucusu ve kuvvet çarpanıdır. Yerli ve milli denizaltı torpidomuz Akya, milli seyir füzemiz Atmaca ile yüksek etkilere sahip Sapan füzemiz, karasularımız ve uluslararası sulardaki görevlerinde donanmamıza büyük katkılar sağlayacak.”

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CAYDIRICI GÜÇ OLACAK

SSB Başkanı Görgün ise şunları söyledi: “Bu sistemler sayesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Mavi Vatan’ın en uç köşesinde dahi gücünü ispat edebilecek.

Bölgedeki caydırıcı güç olarak sahada kendisine yer bulmasını sağlayacak ve bu doğrultuda denizlerdeki menfaatlerimizi korumamıza, bölgedeki barışı tesis etmemize çok önemli ölçüde katkılar sağlayacak.”

ATMACA

DÜŞÜK RADAR İZİ

- Suüstü harbinde harekât ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ROKETSAN tarafından geliştirilen Atmaca seyir füzesi; hücumbot, firkateyn ve korvetlerde kullanılabilecek. Yüksek vuruş hassasiyetine sahip olan füze, 220 kilometre menzili ve düşük radar iziyle de dikkat çekiyor.

AKYA

YÜKSEK HIZ UZUN MENZİL

- ROKETSAN tarafından milli imkânlarla geliştirilen Akya, denizaltılardan çeşitli sınıf denizaltı ve suüstü hedeflerine angajman yeteneğine sahip yeni nesil ağır sınıf torpido.

SAPAN

HEDEF ŞAŞMIYOR

- Hava savunma füzesi Sapan’ın başlıca hedefleri arasında savaş uçakları, İHA’lar, helikopterler ve seyir füzeleri bulunuyor.

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